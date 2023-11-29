الجامعة العربية تنظم وقفة لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (صور)

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي بدأت بالنشيد الوطني لدولة فلسطين.

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وبدأت أعمال اجتماع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء بمناسبة إحياء "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" برئاسة المغرب (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية) ومشاركة مندوبي وممثلي الدول العربية، وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير الدكتور سعيد أبو علي.

جريمة الإبادة الجماعية

ويتضمن الاجتماع، كلمات لمندوبي وممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية؛ للتضامن مع شعب فلسطين.

ويأتي يوم "التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني" هذا العام في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والفصل العنصري في قطاع غزة وكل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، كما يتعرض لجرائم حرب إسرائيلية تشمل قصف البيوت والمشافي والمدارس والمساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء وكبار السن وطواقم الإسعاف والصحافة والدفاع المدني، بالإضافة إلى حصار قاتل يشمل قطع الماء والكهرباء والدواء والوقود والغذاء.

الحرب الإسرائيلية الغاشمة

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نظمت وقفة تضامنية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واستهلت الوقفة بالنشيد الوطني الفلسطيني.

وينظم الفعالية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 15 ألف شهيد وشهيدة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

ويوافق اليوم الأربعاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1977، الاحتفال بهذا اليوم من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ تحديدا لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.

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