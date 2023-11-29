حماس تعلن الإفراج عن محتجزين روس خارج الصفقات تقديرا للرئيس بوتين

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستفرج اليوم عن عدد من المحتجزين الروس خارج إطار صفقة التبادل، تقديرا لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الإفراج عن رهائن روس محتجزين في غزة

وأكد أبو مرزوق في تغريدة عبر منصة "إكس"، أنه "لم يتم إطلاق أي من الإسرائيليين الرجال المحتجزين في غزة عدا رون كريفوي روسي الأصل، واليوم سيتم الإفراج عن آخرين خارج الصفقة تقديرا لمواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لدى حماس جراء قصف إسرائيلي

من ناحية أخرى، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اليوم، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لديها جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها إن المحتجزين القتلى هم:

- شيري سلفرمان بيباس

- كفير بيباس

- أرئيل بيباس

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وعلى الجانب الآخر، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال دورون سبيلمان، القول إنه لم يعد هناك أي مكان آمن في إسرائيل الآن بسبب حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قال سبيلمان: «إذا لم يتم التخلص من حماس، فلن يكون هناك مكان نذهب إليه»، مضيفًا أن مهمة جيش الإحتلال الإسرائيلي هي «تفكيك حماس بشكل كامل على مستوى الحكم وعلى المستوى العسكري».

المهمة ستكون طويلة الأمد

وتعهد سبيلمان باستئصال الحركة، التي قال إنه لا يمكن السماح بظهورها مرة أخرى، لكنه أكد أن المهمة ستكون طويلة الأمد. وقال إن جيش الاحتلال مستعد لها. وأكد أن القتال في غزة سيكون «صعبًا ومؤلمًا للغاية»، لكنه في الوقت ذاته عدَّ أن عدم التحرك سيكون «أشد إيلامًا».