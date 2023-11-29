لقطات صادمة للحظة استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين (فيديو)

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطفل فلسطيني في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأظهر المقطع المصور، لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على الطفل الشهيد باسل أبو الوفا في جنين.

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "طفلين استشهدا ظهر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها".

لحظة اطلاق جنود الاحتلال النار على الطفل الشهيد باسل أبو الوفا في جنين. pic.twitter.com/GfnINNTFvV Advertisements November 29, 2023

وقالت وزارة الصحة: إن "الطفلين آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما) استشهدا نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين".

وقالت مصادر فلسطينية: إن "قوات الاحتلال أعدمت الطفلين الغول وأبو الوفا بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر خلال تواجدهما في حي البساتين، وتركتهما ينزفان، حيث منعت المواطنين والمسعفين من الوصول إليهما وإسعافهما".

اقتحام مدينة جنين

وحسب "وفا" فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين، من عدة محاور وداهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من جميع الجهات.

كما تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامها لمخيم جنين، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت مواطنين في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة.

وطوقت القوات الإسرائيلية أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء مدينة جنين، واعتقلت عددا من الشبان واحتجزتهم في أحد الأبنية في محيط مخيم جنين.

وقالت "وفا": إن شابين أصيبا أحدهما برصاصة في الرأس، والآخر بعد دهسه من قبل سيارة عسكرية إسرائيلية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا": إن "قوات الاحتلال وتحت تهديد السلاح أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصفت منزلا من طائرة مسيرة".

وشنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في مخيم جنين، كما قامت جرافات عسكرية إسرائيلية بتخريب البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت عدة مركبات في المخيم.

وذكرت وفا أن "قوات الاحتلال اختطفت أحد المصابين من سيارة الإسعاف خلال نقله إلى المستشفى".