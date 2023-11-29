استشهاد طفلين برصاص قوات الاحتلال في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجبر بعض العائلات على الإخلاء من محيط حارة الدمج بمخيم جنين بالضفة الغربية، وذلك لسبب غير معلوم.
تعزيزات عسكرية
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين بعد إعلانه أن المدينة والمخيم منطقة عسكرية مغلقة.
واقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، جنين وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين، واندلاع مواجهات عنيفة، مما أسفر عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.
حملة مداهمات واسعة للمنازل
وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي وفي مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة.
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