التنسيقية تنظم مناظرة حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السابعة مساء، مناظرة حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»، بالتزامن مع نهاية فترة الدعاية الانتخابية وبداية الصمت الانتخابي تمهيدًا لبدء تصويت المصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن تتناول المناظرة، مناقشة ما تم خلال السنوات الماضية لتنمية الحياة السياسية، وخطط ورؤي المرشحين لتنمية الحياة السياسية والحزبية في مصر خلال الفترة المقبلة.

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يدير الحوار خلال المناظرة، الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو التنسيقية، ويشارك في المناظرة، النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائبة أميرة صابرة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتور زاهر الشقنقيري، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

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