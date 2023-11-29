الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية تواصل توزيع المساعدات العينية على المرأة المعيلة (صور)

الداخلية تواصل توزيع
الداخلية تواصل توزيع المساعدات العينية على السيدات وخاصة ال

تواصل وزارة الداخلية  تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر إحتياجًا والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن (بنى سويف - دمياط – الفيوم – الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - المنوفية)؛ بمناسبة حملة الـ (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة) وفى إطار مبادرة (كلنا واحد - معك فى كل مكان ) 

 الداخلية تواصل توزيع المساعدات العينية على السيدات وخاصة المرأة المعيلة
 

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ويأتى ذلك تأكيدًا على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.

     
  ولاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.
 

 

 

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