3 سيارات إطفاء تخمد حريق شونة لتخزين قش الأرز بالدقهلية

سيطرت 3 سيارات إطفاء من قوة الحماية المدنية بالدقهلية علي حريق اندلع داخل شونة قش أرز داخل قطعة أرض فضاء على مساحة نصف فدان في قرية بصار التابعة للوحدة المحلية بالحفير بمركز الستاموني.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من خلال 3 سيارات إطفاء من السيطرة على الحريق الهائل الذي شب في شونة قش أرز داخل قطعة أرض فضاء على مساحة نصف فدان بقرية 31 بصار التابعة للوحدة المحلية بالحفير بـ مركز الستاموني، قبل أن يمتد إلى المناطق السكنية المجاورة للأرض الزراعية

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وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في شونة قش أرز بقرية 31 بصار بالحفير التابعة لـ مركز الستاموني، وبانتقال قوة أمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء.

وتبين من خلال الفحص الأولي أن الحريق اندلع في شونة لقش الأرز داخل قطعة أرض فضاء بحوض الشرقي على مساحة نصف فدان ملك المواطن عبدالناصر فؤاد عبدالرحمن وتم السيطرة على الحريق، قبل امتداده للأماكن المجاورة.

وكشف الحصر الاولي عن الخسائر الأولية الناتجة هي التهام كمية كبيرة من قش الأرز بالمكان ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والعرض علي النيابة العامة.

وجاء قرار النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، والوقوف على الأسباب التي أدت لذلك.