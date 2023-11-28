السيطرة على حريق بشقتين في الهرم والوراق دون وقوع خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب فى شقتين بمنطقتى الهرم والوراق دون وقوع خسائر بشرية.

حريق شقة داخل برج سكنى فى الهرم

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حريق داخل برج سكنى فى منطقة الهرم وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وفرض كردون أمنى فى المنطقة.

وتبين بأن الحريق فى الطابق الثالث داخل البرج السكنى ومنع خطر الامتداد إلى باقى العقار، وتم إخماده دون وقوع خسائر بشرية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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كما تلقت غرفة العمليات بلاغا يفيد نشوب حريق فى شقة بمنطقة الوراق وانتقلت سيارتى إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق.