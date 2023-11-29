إصابة عامل في حريق مزرعة دواجن بشرق النيل ببني سويف

أصبب عامل بحروق من الدرجة الثالثة في كافة أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق داخل مزرعة دواجن بالحي الخامس بمدينة بني سويف الجديدة، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بنشوب حريق اندلع داخل مزرعة دواجن بمنطقة الحي الخامس بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، أسفر عن إصابة عامل بحروق في كافة أنحاء الجسم، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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على الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق، ونقل المصاب إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصاب ويدعى؛ يوسف عدلي مؤمن 25 عامًا، عامل، يقيم بقرية الميمون بمركز الواسطى، مصابًا بحروق من الدرجة الثالثة بجميع أنحاء الجسم.

وسائل تأمين مزرعة الدواجن

ـ تأمين مزرعة الدواجن يعتبر أمرًا مهمًا لحماية الاستثمار والموارد الموجودة. إليك بعض الوسائل التي يمكن اعتمادها لتأمين مزرعة الدواجن:

ـ تأمين المباني: يشمل تأمين المستودعات والمرافق الأخرى ضد الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الحوادث.

ـ تأمين المعدات والآلات: يغطي خسائر المعدات والآلات الزراعية نتيجة للأمور مثل السرقة أو الأعطال الفنية.

ـ تأمين الدواجن: يحمي ضد خسائر الدواجن بسبب الأمراض أو الحوادث.

ـ تأمين الحياة: يقوم بتوفير تعويض في حالة وفاة الدواجن نتيجة لأسباب معينة.

ـ تأمين المسؤولية المدنية: يغطي التكاليف القانونية في حال حدوث أضرار للغير نتيجة للنشاط الزراعي.

ـ تأمين الأمطار: إذا كانت المزرعة عرضة لمشاكل الأمطار والفيضانات، يمكن النظر في تأمين ضد هذا الخطر.

ـ تأمين العمالة: لحماية المزرعة من المسؤولية المترتبة على إصابات العمال أثناء العمل.

ـ تأمين الصحة الحيوانية: يتعلق بتأمين الدواجن ضد الأمراض والأوبئة.

ـ قبل شراء أي وسيلة تأمين، يجب على مالك المزرعة فحص التغطية المقدمة وفهم شروط وأحكام الوثائق بعناية.