سقوط 36 ديلر بحوزتهم مخدرات و15 قطعة سلاح خلال حملة بالإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، استهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 36 قضية بإجمالى 36 متهما وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" – كمية من الأقراص المخدرة – 15 قطعة سلاح أبيض).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

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عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.