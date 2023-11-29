الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية: توفير السلع الغذائية وغيرها بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذ بيع

مبادرة كلنا واحد،فيتو
مبادرة كلنا واحد،فيتو

توفر وزارة الداخلية كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة فى اطار مبادرة كلنا واحد.

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وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا – 6 معارض رئيسية – 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.

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وتوفر وزارة الداخلية  كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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وزارة الداخلية السلع الغذائية الموقع الرسمى لوزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد

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