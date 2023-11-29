الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

واصلت وزارة الداخلية، استمرار فتح مستشفيات الشرطة وزيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وكانت وزارة الداخلية وحرصًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات تقرر منح جميع النزيلات (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 21 /11 /2023 حتى 7 /12 /2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بالاضافة الى فتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبى على السيدات مع صرف العلاج اللازم لهن بالمجان وذلك تنسيقًا والمجلس القومى للمرأة.

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ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى السيدات والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والمساندة حيث أثنوا على حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.