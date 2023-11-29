الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يخطر عائلات المحتجزين بالإفراج عنهم اليوم

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية راديو كان أنه تم إبلاغ عائلات المزيد من المحتجزين الإسرائيليين بأنه سيتم إطلاق سراح ذويهم من غزة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وهو اليوم الثاني والأخير من تمديد الهدنة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

اقتحام الاحتلال لمدينة جنين

وقبل وقت سابق من اليوم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وسط قصف استهدف عددًا من المنازل والمركبات، حيث اندلعت مواجهات عنيفة؛ ما أسفر عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.

مواجهات واعتقالات

وفي التفاصيل، قال مدير مستشفى الرازي فواز حماد، إن المواجهات أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، بينهم طفلان، فيما اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مصابًا آخر من داخل مركبة الإسعاف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 

وأكدت مصادر أمنية ومحلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنَّ حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي وفي مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة، فيما لا تزال جرافات الجيش تواصل تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها، خاصة في حيي الدمج والسمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء.

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