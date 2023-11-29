بعد إطلاق حماس سراح رهينة فلبينية، الرئيس ماركوس يشيد بدور مصر الحاسم

أعلن رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس، اليوم الأربعاء، وصول رهينة فلبينية إسرائيلية إلى إسرائيل بعد أن أطلقت حركة حماس سراحها ليلة الثلاثاء كجزء من مجموعة مكونة من 12 رهينة.

إطلاق سراح الأسرى في غزة

وكانت نورالين باباديلا واحدة من بين اثنين من الفلبينيين الذين تم إطلاق سراحهم من الأسر في غزة خلال الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحماس.

الفلبينيون المتضررون من الحرب

ومع إطلاق سراحها، كتب الرئيس ماركوس: "تم حساب جميع الفلبينيين المتضررين من الحرب"؛ بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

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وقالت السفارة الإسرائيلية في مانيلا في بيان إن باباديلا، التي عاشت في إسرائيل وعملت كمقدم رعاية، كانت تزور أصدقائها في كيبوتس نيريم مع زوجها خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر. وقتل زوجها جدعون باباني خلال الهجوم، وتم أخذ باباديلا كرهينة.

إطلاق سراح رهائن أمريكيين

وتوجه ماركوس بالشكر إلى مصر وقطر "على دورهما الحاسم في هذه العملية خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وتم تمديد الهدنة التي اتفقت عليها إسرائيل وحركة حماس لمدة يومين إضافيين، وهذا يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إطلاق سراح رهائن أمريكيين اليوم الأربعاء.

وعلى الجانب الأخر توصل المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون والمصريون والقطريون خلال المناقشات التي جرت في الدوحة، أمس الثلاثاء، على ما يبدو إلى اتفاق على تمديد فترة الهدنة بين إسرائيل وحماس من أجل إخراج المزيد من الأسرى من غزة، وفق ما قال مصدر مطلع على المناقشات لرويترز.

قال مصدر مطلع إن مديري جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) اجتمعا مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة أمس الثلاثاء لاستخدام تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس كأساس لإحراز المزيد من التقدم.

اتفاق محتمل

وذكر المصدر لرويترز أن الاجتماع استهدف "تعزيز التقدم الذي تحقق من خلال الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية، وبدء المزيد من المناقشات حول المرحلة التالية من اتفاق محتمل".

وأضاف أن نتائج المحادثات، التي حضرها مسؤولون مصريون، لم تتضح بعد.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز يزور الدوحة "لعقد اجتماعات حول الصراع بين إسرائيل وحماس ومناقشات بشأن الرهائن"، ولم يخض المسؤول في تفاصيل.

الاتفاق الأصلي

والتقى ديفيد بارنيا رئيس الموساد، ووليام بيرنز مدير (سي.آي.إيه)، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري بعد يوم واحد من إعلان قطر تمديد اتفاق الهدنة لمدة يومين إضافيين حيث كان الاتفاق الأصلي لأربعة أيام وكان من المقرر أن ينتهي الليلة الماضية في قطاع غزة.

ويوجد عدة قادة سياسيين من حركة حماس في قطر التي تقود المفاوضات بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل.