أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

مفاجأة غير سارة للاعبي كرة القدم، فجرتها فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي المتخصصة، حيث كشفت عن تغيرات دائمة في الدماغ نتيجة الضربات الرأسية في كرة القدم.

من هنا يشعر الباحثون بالقلق من أن التغيرات في أدمغة الشباب تزيد من خطر الإصابة بمشاكل خطيرة في وقت لاحق، بما في ذلك الخرف.

تسبب الضمور العصبي

وووفقا لـ "هيلث داي"، لا تزال الأدلة تتزايد على أن الضربات الرأسية في كرة القدم أمر خطير، ويوجد قلق من أنها قد تسبب الضمور العصبي والخرف لاحقًا.

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وعتم عرض نتائج البحث، أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية في شيكاغو، وأفادت بحدوث انخفاض ملموس في بنية الدماغ ووظيفته نتيجة لهذه الممارسة.

تغيرات كبيرة في الدماغ

وأبدى اللاعبون الذين أبلغوا عن أكثر من 1500 ضربة رأسية على مدى عامين تغيرات كبيرة في الدماغ.

من جانب آخر، وعلى عكس الدراسات الأخرى التي فحصت التأثيرات الضارة في وقت ما، نظر ليبتون وزملاؤه في التغيرات الدماغية على مدى عامين.

وقد سأل فريق البحث 148 لاعبًا من الهواة، متوسط أعمارهم 27 عامًا، عن عدد المرات التي يلعبون فيها ويتدربون ويضربون الكرة بالرأس، وفي أي مواقف. وكان ما يزيد قليلًا عن ربع المشاركين من النساء.

حركة الماء عبر أنسجة المخ

فيما تم تقييم التعلم اللفظي والذاكرة لدى اللاعبين، وإجراء فحص متخصص للرأس يُعرف باسم تصوير موتر الانتشار (DTI)، تقوم تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدمة هذه بتتبع حركة الماء عبر أنسجة المخ.

من جانبه، قال الدكتور مايكل ليبتون الباحث الرئيسي من جامعة كولومبيا: "هناك قلق عالمي هائل بشأن إصابات الدماغ بشكل عام، واحتمال أن تسبب كرة القدم آثارًا ضارة طويلة المدى على الدماغ بشكل خاص".

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