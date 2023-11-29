الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

الضربات الرأسية خطر
الضربات الرأسية خطر على الدماغ، فيتو

مفاجأة غير سارة للاعبي كرة القدم، فجرتها فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي المتخصصة، حيث كشفت عن تغيرات دائمة في الدماغ نتيجة الضربات الرأسية في كرة القدم.

من هنا يشعر الباحثون بالقلق من أن التغيرات في أدمغة الشباب تزيد من خطر الإصابة بمشاكل خطيرة في وقت لاحق، بما في ذلك الخرف.

تسبب الضمور العصبي

وووفقا لـ "هيلث داي"، لا تزال الأدلة تتزايد على أن الضربات الرأسية في كرة القدم أمر خطير، ويوجد قلق من أنها قد تسبب الضمور العصبي والخرف لاحقًا.

Advertisements

وعتم عرض نتائج البحث، أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية في شيكاغو، وأفادت بحدوث انخفاض ملموس في بنية الدماغ ووظيفته نتيجة لهذه الممارسة.

تغيرات كبيرة في الدماغ

وأبدى اللاعبون الذين أبلغوا عن أكثر من 1500 ضربة رأسية على مدى عامين تغيرات كبيرة في الدماغ.

من جانب آخر، وعلى عكس الدراسات الأخرى التي فحصت التأثيرات الضارة في وقت ما، نظر ليبتون وزملاؤه في التغيرات الدماغية على مدى عامين.

وقد سأل فريق البحث 148 لاعبًا من الهواة، متوسط أعمارهم 27 عامًا، عن عدد المرات التي يلعبون فيها ويتدربون ويضربون الكرة بالرأس، وفي أي مواقف. وكان ما يزيد قليلًا عن ربع المشاركين من النساء.

حركة الماء عبر أنسجة المخ

فيما تم تقييم التعلم اللفظي والذاكرة لدى اللاعبين، وإجراء فحص متخصص للرأس يُعرف باسم تصوير موتر الانتشار (DTI)، تقوم تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدمة هذه بتتبع حركة الماء عبر أنسجة المخ.

من جانبه، قال الدكتور مايكل ليبتون الباحث الرئيسي من جامعة كولومبيا: "هناك قلق عالمي هائل بشأن إصابات الدماغ بشكل عام، واحتمال أن تسبب كرة القدم آثارًا ضارة طويلة المدى على الدماغ بشكل خاص".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة القدم الضربات الرأسية الرنين المغناطيسي الضمور العصبي الخرف

مواد متعلقة

آخرهم جارناتشو، أبرز الأهداف الأسطورية فى تاريخ كرة القدم (فيديو)

اكتشاف سر جنون كرة القدم

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

رغم فضلها وأهميتها، أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

آخر مستجدات إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

غضب داخل الأهلي بسبب تراجع أداء فريق كرة القدم وتخبط كولر.. الخطيب يتدخل لإنقاذ الموقف.. وقريبا حسم عدد من الصفقات

للراغبين في الإقلاع عن التدخين، أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم

أخبار مصر: بشرى سارة من الاتحاد الأوروبي بشأن ديون مصر، أسيرة إسرائيلية تغني لـ فلسطين، بدائل السكر بعد وصوله سعره 60 جنيها

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 29-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 29-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

الرئيس كارتر يغادر دار المسنين لتأبين زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المصري

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رغم فضلها وأهميتها، أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الرزق الكثير

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية