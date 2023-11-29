ألم المفاصل علامة للإصابة بمرض الفيبروميالجيا، وهذه طرق العلاج

الفيبروميالجيا هي متلازمة مزمنة يمكن أن تسبب آلامًا واسعة النطاق في الجسم وتعبًا ومشاكل إدراكية، ويمكن أن تساعد العلاجات المختلفة الشخص على إدارة أعراضه.

وقد يخلط الشخص بين أعراض الفيبروميالجيا وأعراض التهاب المفاصل، ويستطيع المريض التعايش مع هذه الحالة عادةً مع اضطرابات المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والذئبة الحمامية الجهازية، ولكنها ليست اضطرابًا في المناعة الذاتية.

الفيبروميالجيا، فيتو

ولا يسبب الألم العضلي الليفي التهابًا وتلفًا في المفاصل أو العضلات، لكنه يمكن أن يزيد من شعور الشخص بألم المفاصل أو العضلات، وتتضمن الحقائق المتعلقة بالفيبروميالجيا ما يلي:

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ويحدث الفيبروميالجيا بشكل رئيسي عند الإناث، وتشمل الأعراض ما يلي:

ألم واسع النطاق

التعب

نوم غير منعش

أعراض جسدية ومعرفية أو نفسية

على الرغم من عدم وجود اختبار للفيبروميالجيا، قد يطلب الأطباء اختبارات معملية وأشعة سينية لاستبعاد الحالات المشابهة للفيبروميالجيا، ولا يوجد سبب واحد معروف للفيبروميالجيا، مثل الوراثة والأحداث العاطفية أو الجسدية المؤلمة واضطرابات النوم والمزاج قد تساهم جميعها في هذه الحالة.

حاليا، لا يوجد علاج للفيبروميالجيا ومع ذلك، يمكن أن تساعد الأدوية والتمارين الرياضية والوخز بالإبر والعلاج السلوكي في تخفيف الأعراض وتحسين جودة النوم.

لفيبروميالجيا هو سبب شائع للألم العضلي الهيكلي المزمن المعمم.

وتشير الدراسات إلى أن الإناث اللاتي ولدن أكثر عرضة للإصابة بالفيبروميالجيا مقارنة بالذكور، وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

وقد يكون الشخص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيبروميالجيا بعد الإصابة المؤلمة، ويؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض المناعة الذاتية الأخرى، مثل مرض الذئبة والعوامل الوراثية أيضًا إلى زيادة احتمالية إصابة الشخص بالحالة.

أعراض الفيبروميالجيا

تشمل أعراض الفيبروميالجيا الشائعة ما يلي:

ألم واسع النطاق

تصلب المفاصل والعضلات بعد النوم

الصداع

النوم غير المنتظم

وخز وتنميل في اليدين والقدمين

متلازمة تململ الساقين

الحساسية للبرد أو الحرارة

صعوبات في الذاكرة والتركيز، والمعروفة باسم "الضباب الليفي".

تعب

متلازمة القولون العصبي (IBS)

وقد يحدث ما يلي أيضًا:

مشاكل في الرؤية

غثيان

مشاكل الحوض والمسالك البولية

زيادة الوزن السريعة

الدوخة

أعراض البرد أو الأنفلونزا

مشاكل بشرة

أعراض الصدر

الاكتئاب والقلق

اضطراب ما بعد الصدمة

مشاكل في التنفس

يمكن أن تظهر الأعراض في أي وقت خلال حياة الشخص، ولكنها أكثر شيوعًا بين سن 30 و50 عامًا.

علاج الفيبروميالجيا

قد يكون من الصعب على الشخص التعامل مع الفيبروميالجيا بمفرده، لذلك سيقوم طبيب الروماتيزم أو متخصص آخر بتصميم برنامج علاجي للمساعدة في إدارة الحالة، ويتضمن هذا عادةً مزيجًا من العلاجات الدوائية وغير الدوائية.

الفيبروميالجيا، فيتو

ونظرًا لأن الفيبروميالجيا عبارة عن متلازمة، فإن كل شخص سيعاني من مجموعة مختلفة من الأعراض، وسيكون من الضروري وضع خطة علاج فردية.

وقد يشمل العلاج بعض أو كل ما يلي:

برنامج تمرين منخفض التأثير

العلاج بالإبر

العلاج النفسي

العلاج بتقويم العمود الفقري

التدليك

علاج بدني

تقنيات الحد من التوتر

العلاج النفسي، مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، ومرخيات العضلات، وأدوية آلام الأعصاب.