انتشار مرض غريب في الصين يصيب العالم بالذعر، والنشطاء: نفس توقيت كوفيد

مرض غامض في الصين، أثار ظهور مرض غامض في الصين حالة من الخوف والذعر في العالم ولدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد ظهور المرض في عدد من المدارس الصينية ويعاني منه الطلاب والمدرسين أيضًا.

انتشار مرض غريب في الصين

وتم الإعلان عن ظهور المرض في المدارس بالصين، وهو عبارة عن التهاب رئوي مجهول يجتاح المدارس الصينية، وتسبب في دخول عدد ضخم من الطلاب للمستشفيات وإغلاق بعض المدارس في العاصمة بكين.

Advertisements

وأثار المرض الغامض قلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقال إياد الحمود: "الإعلان عن ظهور مرض غامض في الصين عبارة عن التهاب رئوي مجهول يجتاح المدارس الصينية تسبب في دخول عدد ضخم من الطلاب للمستشفيات وإغلاق بعض المدارس في العاصمة بكين ومنطقة لياونينغ. الأعراض: التهاب حاد في الرئتين، ارتفاع في درجة الحرارة، لا يوجد سعال كما في حالات الإنفلونزا"

الإعلان عن مرض غامض في نفس توقيت كوفيد

وعلق عبد الله محمد قائلًا: "نفس توقيت كوفيد ١٩ شهر نوفمبر"

ورد باسم البحريني فقال: "الله يستر التحذير جاء من الجمعية الدولية للأمراض المعدية ISID التي تراقب وترصد الأمراض المعدية حول العالم وهي نفس الجمعية التي أطلقت التحذير الأول عن فيروس كوڤيد-١٩ العالم بالكاد يتعافى من جائحة كورونا أتمنى أن لا نكون على أعتاب جائحة جديدة".



وقال دون كنوت: "الإعلان عن ظهور مرض غامض في الصين عبارة عن التهاب رئوي مجهول يجتاح المدارس الصينية تسبب في دخول عدد ضخم من الطلاب للمستشفيات وإغلاق بعض المدارس في العاصمة بكين ومنطقة لياونينج. تم إلغاء بعض فصول المدرسة تمامًا. ليس فقط جميع الطلاب مرضى، بل المعلمون أيضًا مصابون بالتهاب رئوي..."

حالات التهاب الرئة تتزايد في الصين

وعبرت ماريا محمد عن مخاوفها فقالت: "بدأت حالات التهاب الرئة تتزايد في أكتوبر... قال الأطباء أيضًا في ملاحظاتهم "أنه مقارنةً بالسنوات السابقة، لاحظنا وجود مزيد من المرضى الذين يعانون من إصابات مختلطة ومقاومة للأدوية." قد يكون ذلك فيروسًا جديدًا أو ربما يكون بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية وعنيدة. ‏الأعراض: التهاب حاد في الرئتين، ارتفاع في درجة الحرارة، لا يوجد سعال كما في حالات الإنفلونزا"

نسبة المحصنين مناعيًا إلى غير المحصنين في الصين، فيتو



أما أسماء فردت قائلة: "ده اللى قالته ليلى عبد اللطيف وده بيدل على أنها كلها مخططات مكتوبة ومدروسة"

وعبر حسن الحسن عن مخاوفه فقال: "هو ده الوباء الغامض اللى أعلنوا عنه من فترة"

وعلقت غادة حسن قائلة: "إلتهاب رئوي صامت على فكره الالتهاب الرئوي بدون سعال بيبقى خطر جدًا"

ورد أحمد ناصر فقال: "ما السر بأن هذه الأمراض تبدأ بالصين هل بسبب الكثافة السكانية هناك أو بسبب تغذيتهم السيئة؟"

أسباب ظهور المرض الغامض في الصين

وفسر الدكتور محمد القذلان، استشاري الباطنة والأمراض المعدية بمستشفى الملك فهد، المرض الغريب فقال: "يبدو أن الحجر المطول في الصين أثر على المناعة الجماعية وأصبحت الأمراض البسيطة تنتشر بسرعة وبأعراض أقوى، يذكر أن صور الأشعة للمرضى توجد فيها عقد بيضاء، مرض بهذا الوصف وبين أطفال المدارس لعله يكون بكتيريا المايكوبلازما وليس مرضا جديدا إن شاء الله".

أما ميساء كامكار، دكتوراة في علم الفيروسات، فردت قائلة: "ليس غامضا.. ارتفاع درجة الحرارة مؤشر أنه التهاب فيروسي.. حاليًا نعرف ٢٢ فيروسا يتم فحصهم ليروا أيا من هذه الفيروسات التي يتسبب في هذا المرض، وأحيانًا يكون فيروسين معًا"

إحدى المريضات بالمرض الغامض في الصين، فيتو



جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعربت عن قلقها من ارتفاع الإصابات بأمراض تنفسية والتهابات رئوية بين الأطفال في الصين مؤخرًا، وسط تقارير تشير إلى انتشار "مرض تنفسي غامض لم يتم تشخيصه سابقًا."

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنها طلبت رسميًا من السلطات الصينية تزويدها بمعلومات مفصلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشي التهابات رئوية بين الأطفال، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الأطفال المصابين بهذه الأمراض في شمال الصين مؤخرًا.

وكشفت المنظمة أن السلطات الصينية أرجعت الزيادة في أمراض الجهاز التنفسي إلى رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19، وانتشار مسببات الأمراض التنفسية.

ونقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن منظمة صحية "أن المرض الغامض ولم يتم تشخيصه من قبل"، وأنه أصاب عشرات الأطفال، حيث اكتظت مستشفيات في مناطق بشمال الصين بالأطفال المصابين بأعراض المرض، وأبرزها الحمّى المرتفعة دون سعال، وأصيب العديد منهم بعدها بالتهابات رئوية حادة.