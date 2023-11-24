منها التورم وفقدان الوزن، أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي من الأمراض المزمنة التي تسبب الألم والتورم والتصلب في المفاصل، وتؤثر هذه الحالة عادةً على اليدين والقدمين والمعصمين، وقد تكون هناك فترات تصبح فيها الأعراض أسوأ، والمعروفة باسم النوبات أو التوهجات.

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قد يكون من الصعب التنبؤ بالألم، ولكن مع العلاج من الممكن تقليل عدد النوبات وتقليل أو منع تلف المفاصل على المدى الطويل.

ويعاني بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا من مشاكل في أجزاء أخرى من الجسم، أو أعراض أكثر عمومية مثل التعب وفقدان الوزن.

التهاب المفاصل الروماتويدي، فيتو

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

الأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل الروماتويدي هي آلام المفاصل والتورم والتصلب، وقد يسبب أيضًا أعراضًا أكثر عمومية والتهابًا في أجزاء أخرى من الجسم.

وغالبًا ما تتطور أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي تدريجيًا على مدار عدة أسابيع، لكن بعض الحالات يمكن أن تتقدم بسرعة على مدار عدة أيام، وتختلف الأعراض من شخص لآخر، وقد تأتي وتذهب أو تتغير بمرور الوقت وقد تواجه نوبات عندما تتدهور حالتك وتصبح أعراضك أسوأ.

الأعراض التي تؤثر على المفاصل

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل رئيسي على المفاصل، ويمكن أن يسبب مشاكل في أي مفصل في الجسم، على الرغم من أن المفاصل الصغيرة في اليدين والقدمين غالبًا ما تكون أول من يتأثر.

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي عادةً على المفاصل بشكل متناظر (كلا جانبي الجسم في نفس الوقت وبنفس القدر)، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

ألم

عادةً ما يكون ألم المفاصل المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي عبارة عن ألم نابض ومؤلم وغالبًا ما يكون الأمر أسوأ في الصباح وبعد فترة من عدم النشاط.

التصلب

يمكن أن تشعر المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بالتصلب، وعلى سبيل المثال إذا تأثرت يداك فقد لا تتمكن من ثني أصابعك بالكامل أو تشكيل قبضة، ومثل آلام المفاصل، غالبًا ما يكون التيبس أسوأ في الصباح أو بعد فترة من عدم النشاط.

التيبس الصباحي الذي يعد أحد أعراض نوع آخر من التهاب المفاصل، يسمى التهاب المفاصل العظمي، عادة ما يختفي خلال 30 دقيقة من الاستيقاظ، ولكن التيبس الصباحي في التهاب المفاصل الروماتويدي غالبًا ما يستمر لفترة أطول من ذلك.

التورم والدفء والاحمرار

تصبح بطانة المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ملتهبة، مما قد يتسبب في تورم المفاصل، وتصبح ساخنة ومؤلمة عند اللمس، وفي بعض الأشخاص، يمكن أن تتطور أيضًا تورمات صلبة تسمى العقيدات الروماتويدية تحت الجلد حول المفاصل المصابة.

أعراض إضافية

بالإضافة إلى المشاكل التي تؤثر على المفاصل، يعاني بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي من أعراض أكثر عمومية، مثل:

التعب ونقص الطاقة

حرارة عالية

التعرق

شهية سيئة

فقدان الوزن

يمكن أن يسبب الالتهاب الذي يعد جزءًا من التهاب المفاصل الروماتويدي أحيانًا مشاكل في مناطق أخرى من الجسم، مثل:

جفاف العيون - إذا تأثرت العيون

ألم في الصدر – إذا تأثر القلب أو الرئتان

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية، مما يعني أنه ناتج عن مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم السليمة ومع ذلك، ليس من المعروف بعد ما الذي يسبب هذا.

يصنع الجهاز المناعي عادةً أجسامًا مضادة تهاجم البكتيريا والفيروسات، مما يساعد على مكافحة العدوى.

إذا كان مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، يرسل جهازك المناعي عن طريق الخطأ أجسامًا مضادة إلى بطانة المفاصل، حيث تهاجم الأنسجة المحيطة بالمفصل.

ويتسبب هذا في أن تصبح الطبقة الرقيقة من الخلايا (الزليلي) التي تغطي المفاصل مؤلمة وملتهبة، مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تلحق الضرر بالمناطق المجاورة:

العظام

الغضروف – النسيج الضام الممتد بين العظام

الأوتار - الأنسجة التي تربط العظام بالعضلات

الأربطة - الأنسجة التي تربط العظام والغضاريف

إذا لم يتم علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، فإن هذه المواد الكيميائية تتسبب تدريجيًا في فقدان المفصل لشكله واستقامته وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي إلى تدمير المفصل بالكامل.

التهاب المفاصل الروماتويدي، ففيتو

عوامل الخطر المحتملة

توجد العديد من الأشياء التي قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، بما في ذلك:

الجينات - توجد بعض الأدلة على أن التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن ينتشر في العائلات، على الرغم من أن خطر وراثته منخفض حيث يُعتقد أن الجينات تلعب دورًا صغيرًا في هذه الحالة

الهرمونات - يعد التهاب المفاصل الروماتويدي أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال وفقًا لموقع "Webmd" الطبي، وقد يكون ذلك بسبب تأثيرات هرمون الاستروجين، على الرغم من عدم إثبات هذا الارتباط.

التدخين: تشير بعض الأدلة إلى أن الأشخاص الذين يدخنون لديهم خطر متزايد للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي