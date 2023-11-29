الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

هل يوجد أطعمة تساعد على إدرار الحليب للأمهات المرضعات؟

الرضاعة الطبيعية،
الرضاعة الطبيعية، فيتو

أطعمة تساعد على إدرار الحليب، تحتاج الأم المرضعة التي تعتمد على الرضاعة الطبيعية إلى نظام غذائي خاص يساعد في زيادة إدرار اللبن ومن الطبيعي أن أي أم ترغب في التأكد من أنها  تنتج ما يكفي من الحليب للطفل ولا يوجد دليل علمي قوي يثبت أن أي أطعمة معينة ستزيد من إدرار الحليب بحسب موقع Cleveland clinic.

وتقول طبيبة التغذية لاتارولو إن الأمهات اللاتي يعتمدن على الرضاعة الطبيعية عليهم أن يلتزموا بنظام غذائي متكامل للحفاظ على إنتاج الحليب، ويوجد أطعمة شهيرة أنها تساعد على إدرار اللبن منها:

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الحبوب الكاملة والشوفان.

المكسرات.

البقوليات.

نبات الحلبة.

بسكويت الرضاعة.

 

لكن المشكلة تكمن في أنه لم يثبت في الأبحاث العلمية أن أيًّا من هذه الأطعمة له أي تأثير في إدرار الحليب، ولهذا السبب وغيره، تحذر الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء من الاعتماد على أطعمة معينة لتحسين إدرار الحليب.

 

كيف يؤثر الطعام على إنتاج الحليب 

تعمل الرضاعة على مبدأ العرض والطلب. كلما زاد الحليب الذي تخرجه الأم، كلما زاد إنتاج الحليب وينظم جسمك بشكل طبيعي إمدادات الحليب لديك بناءً على متطلبات طفلك.

الرضاعة الطبيعية، فيتو

بالإضافة إلى تغذية طفلك بانتظام باستخدام الوضع الصحيح للرضاعة الطبيعية، فإن تناول نظام غذائي صحي شامل يمكن أن يساعد أيضًا على تشجيع إمدادات الحليب الصحية، وعند الرضاعة الطبيعية، من المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومغذي لتلبية المتطلبات المفروضة على جسم الأم.

تنصح  الطبيبة لاتارولو بأن تحتوى الوجبة على جميع المجموعات الغذائية الخمس – الفواكه والخضراوات والحبوب ومنتجات الألبان والبروتين، من المؤكد أن أشياء مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات يمكن أن تلعب دورًا في نظام الغذائي الصحي.

 

ماذا تأكل عند الرضاعة الطبيعية

القاعدة الأولى في النظام الغذائي الخاص بالرضاعة الطبيعية هي التأكد من تتناول ما يكفي من مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والرضاعة الطبيعية ليست الوقت المناسب للتفكير في خفض السعرات الحرارية حيث يحتاج الجسم في الواقع إلى سعرات حرارية إضافية لإنتاج الحليب.

 

تقول لاتارولو: "نحن نشجع الأمهات اللاتي يعتمدن على الرضاعة طبيعية على تناول حوالي 300 إلى 500 سعرة حرارية أكثر مما يحتاجون إليه قبل الحمل، وبدلًا من القلق بشأن اختيار أطعمة معينة لزيادة إنتاج الحليب، يجب أن تهدف السيدة إلى الحصول على الكثير من العناصر الغذائية في نظامها الغذائي للحفاظ على صحتها وصحة طفلها.

الرضاعة الطبيعية، فيتو

مجموعة من الإرشادات الغذائية للرضاعة الطبيعية

املأ نصف طبقك بالفواكه والخضراوات.

اختر منتجات الحبوب الكاملة لنصف كمية الحبوب على الأقل.

اختاري الحليب أو الزبادي أو الجبن قليل الدسم أو خالي الدسم.

اختر من بين مجموعة متنوعة من البروتينات المختلفة.

الحد من تناول الكافيين والكحول.

شرب ما لا يقل عن 16 كوبًا من الماء يوميًّا عند الرضاعة الطبيعية.

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