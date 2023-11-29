الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

منها خشونة الصوت ورائحة الفم الكريهة، أعراض وأسباب التهاب اللوزتين

التهاب اللوزتين،
التهاب اللوزتين، فيتو

مجموعة متنوعة من الالتهابات البكتيرية والفيروسية يمكن أن تسبب التهاب اللوزتين، وقد تواجه أعراضًا مثل التهاب الحلق والألم أثناء البلع، من بين أعراض أخرى.

اللوزتان هما العقدتان الليمفاويتان الموجودتان على كل جانب من الجزء الخلفي من الحلق، وتعمل كآلية دفاع وتساعد على منع الجسم من الإصابة بالعدوى، وعندما تتطور العدوى إلى اللوزتين، تسمى الحالة التهاب اللوزتين.

التهاب اللوزتين، فيتو

ويمكن أن يحدث التهاب اللوزتين في أي عمر وهو مرض شائع في مرحلة الطفولة، وغالبًا ما يقوم الأطباء بتشخيصه عند الأطفال من سن ما قبل المدرسة وحتى منتصف سن المراهقة، وتشمل الأعراض التهاب الحلق وتورم اللوزتين والحمى.

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يمكن أن تنتقل مسببات الأمراض التي تسبب التهاب اللوزتين إلى الآخرين، وتسببه مجموعة متنوعة من الفيروسات والبكتيريا الشائعة، وتشمل الكائنات الحية الدقيقة المسببة لالتهاب اللوزتين بكتيريا المكورات العقدية ويؤدي التهاب اللوزتين الناجم عن التهاب الحلق العقدي إلى مضاعفات خطيرة دون علاج، وعادة ما تختفي الأعراض خلال 7 إلى 10 أيام، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

 

أسباب التهاب اللوزتين

اللوزتين هي خط الدفاع الأول ضد المرض، وتنتج خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على مكافحة العدوى.

تحارب اللوزتان البكتيريا والفيروسات التي تدخل الجسم عبر الفم والأنف، ومع ذلك فإن اللوزتين معرضتان أيضًا للعدوى من مسببات الأمراض التي تساعد في الابتعاد عنها.

ويمكن لفيروسات مثل نزلات البرد، أن يؤدي إلى التهاب اللوزتين الالتهابات البكتيرية، مثل التهاب الحلق، هي أيضًا أسباب محتملة.

 

أعراض التهاب اللوزتين

تشمل الأعراض المحتملة لالتهاب اللوزتين ما يلي:

التهاب شديد في الحلق

صعوبة أو ألم أثناء البلع

صوت خشن

رائحة الفم الكريهة

حمى

قشعريرة

ألم الأذن

ألم المعدة

صداع

تصلب الرقبة

ألم في الفك والرقبة بسبب تضخم الغدد الليمفاوية

ظهور اللوزتين باللون الأحمر والمتورمة

اللوزتين اللتين تحتويان على بقع بيضاء أو صفراء

في الأطفال الصغار جدًا، قد تلاحظ أيضًا زيادة في التهيج أو ضعف الشهية أو الإفراط في سيلان اللعاب.

التهاب اللوزتين، فيتو

علاج التهاب اللوزتين

لا تتطلب الحالة الخفيفة من التهاب اللوزتين بالضرورة العلاج، خاصة إذا كان فيروس، مثل نزلات البرد، هو المسبب لها.

وقد تشمل علاجات الحالات الأكثر شدة من التهاب اللوزتين المضادات الحيوية أو استئصال اللوزتين، وإذا كان الشخص يعاني من الجفاف بسبب التهاب اللوزتين، فقد يحتاج أيضًا إلى سوائل عن طريق الوريد، أدوية الألم لتخفيف التهاب الحلق يمكن أن تساعد أيضًا أثناء شفاء الحلق.

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