ماجي الحلواني تتحدث عن حمادة إمام ومساهمته في زيادة شعبية الزمالك وتوجه نصيحة لمعتمد جمال

تحدثت الدكتورة ماجي الحلواني زوجة الراحل الكبير حمادة إمام أسطورة نادي الزمالك في ذكرى ميلاده.



وقالت الدكتورة ماجي الحلواني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك الذي يقدمه محمد أبو العلا: "أشكر الجميع على حرصهم على إحياء ذكرى حمادة إمام، عشت معه لحظات كثيرة لا تنسى في مسيرته مع الزمالك في جيل الستينات ساهم في زيادة شعبية الزمالك".



وتابعت: "كابتن حمادة كان شديد الالتزام داخل وخارج الملعب، وأجمل أهدافه كانت في شباك النادي الأهلي".

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وأضافت: "ارتباط عائلة إمام بالزمالك يمتد لأكثر من تسعين عامًا، الثعلب لاعب هداف بينما حازم صانع للأهداف الذي كان يخشى الحديث معي بعد المباريات خشية من انتقاده، أتابع وأفهم كثيرًا في كرة القدم والفنيات".



وعن الزمالك، أوضحت الدكتورة ماجي الحلواني أن الزمالك لديه فرصة كبيرة في المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، أرجو من لاعبي الفريق التحلي بالجدية واللعب بقوة من بداية المباريات، تحية كبيرة لجماهير الزمالك لمساندتها القوية للفريق".

وتابعت: "أطالب معتمد جمال باللعب برأس حربة صريح في المباريات".

مباراة الزمالك وفيوتشر

الزمالك وفيوتشر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي فيوتشر مرانه الختامي قبل الدخول في معسكر مغلق مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة الزمالك، اليوم الأربعاء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

وتقام مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران الختامي حالة من التفاؤل والضحك والمرح بين اللاعبين أثناء التدريب بعيدًا عن التوتر والقلق قبل مواجهة الفريق الأبيض.

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وشهد المران أيضًا حضور وليد دعبس رئيس النادي الذي حرص علي مؤامرة اللاعبين وتحفيزهم قبل مواجهة الغد.

كما جمعه حديث مطول مع هيثم عرابي مدير التسويق والتعاقددات بالنادي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.



ترتيب الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غدًا الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على الدفع بسيف الجزيري لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر في لقاء الغد بـالدوري الممتاز.

ويدرس الجهاز الفني اللعب برأس حربة في مباراة اليوم وهناك تفكير للدفع باللاعب لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر.