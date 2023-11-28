الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قطر: لا يمكن التحقق من عدد الرهائن المتبقي لدى حماس

الرهائن لدى حماس،
الرهائن لدى حماس، فيتو

أعلنت الخارجية القطرية أنه لا يمكن التحقق من عدد الرهائن المتبقين لدى حماس بعد العشرين الذين سيتم إطلاق سراحهم يومي الثلاثاء والأربعاء.

 

هدنة مؤقتة بوساطة قطرية ومصرية 

وتم الاتفاق على هدنة مؤقتة بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، ودخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية، ونص على هدنة من 4 أيام يفرج خلالها عن 50 رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا، وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.


ومنذ الجمعة، أطلق سراح 39 رهينة بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، فضلا عن 117 معتقلا فلسطينيا.

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وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، الإثنين، إن تمديد الهدنة لمدة يومين سيشمل إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية، و60 معتقلا فلسطينيا.

وذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس) في غزة ومن المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق هدنة ممتد مع الحركة.

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الخارجية القطرية إسرائيل هدنة مؤقتة حركة حماس في غزة حركة حماس الجيش الإسرائيلي

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