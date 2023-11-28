الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رويترز نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: إرسال 3 طائرات إلى مصر لمساعدة غزة

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

أعلنت ‏وكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن أرسلت ثلاث طائرات عسكرية إلى مصر محملة بالمساعدات لقطاع غزة، وذلك  بعد أن دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة  حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية.

طائرات عسكرية أمريكية لمساعدة غزة 

 

وبدأت عملية تبادل الأسرى، وتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

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وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وفي سياق اخر  أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الثلاثاء  إن إسرائيل وافقت على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم إذا أُفرج عن المزيد من الأسرى الإسرائيليين من غزة.

 

وجاء البيان بعد أن قال وسطاء قطريون إن الهدنة التي استمرت أربعة أيام وانتهت أمس الإثنين مُددت ليومين آخرين.


وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 11 رهينة أطلق سراحهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل، وسيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل التئام شملهم مع أسرهم.

وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًّا بموجب صفقة تبادل الرهائن مع "حماس".

وكانت قطر وحماس، قد أعلنتا أمس الإثنين، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنه "في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

كما قالت حركة حماس في بيان، إنها "تعلن الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين، بنفس شروط الهدنة السابقة".

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