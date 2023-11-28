كورال جامعة المنصورة يفوز بالمركز الأول على مراكز الفنون

فاز كورال جامعة المنصورة بالمركز الأول على مراكز الفنون، الموسم الرابع في مجالات ( الموسيقي، الكورال، المسرح، الفنون التشكيلية، الفنون الشعبية)

حيث شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ختام مهرجان مراكز الفنون الموسم الرابع في مجالات ( الموسيقي، الكورال، المسرح، الفنون التشكيلية، الفنون الشعبية)،

وكرم الوزير خلال ختام المهرجان كورال جامعة المنصورة لفوزه بالمركز الأول في ختام مهرجان مراكز الفنون في نسخته الرابعة علي مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور الموسيقار عمر خيرت.



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وأشار الدكتور أشرف صبحى إلي آن مراكز الفنون بالجامعات فرصة حقيقية للطلاب للكشف عن المواهب الشابة وتسليط الضوء على إبداعاتهم، ومحو الأمية الفنية لطلاب الجامعات الغير متخصصين في المجالات الفنيه، وتكوين كوادر فنية جديده ذات طابع مصري أصيل تحافظ على الهوية المصرية، مثنيًا علي عدد خريجي مراكز الفنون والذي وصل لأكثر من ٧٠٠٠ مشارك خلال الأربعة مواسم السابقة.



ومن جانبه، قدم الموسيقار عمر خيرت الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعوته وتكريمه في حفل الختام، فضلًا عن تشجيعه للشباب لإظهار مواهبهم الفنية والثقافية.



تضمن الختام تقديم ميدلي وطني ( أداء فريق جامعة المنصورة )، وميدلي فلسطين بمشاركة فريق موسيقي جامعة حورس وكورال جامعة المنصورة.