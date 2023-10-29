فيتو تلتقي أقصر رجل في مصر.. ابن المنيا طوله 70 سم ووزنه 6 كيلو.. أحمد عادل كوكتيل مواهب رغم ظروفه الصعبة

أقصر رجل في مصر ومن بين أقصر 4 رجال على مستوى العالم، ولكنه رغم ذلك تجاوز ظروف المرض والإعاقة ليصنع ابن المنيا ملحمة إنسانية يحكي عنها الجميع.

أحمد عادل يبلغ طوله 70 سم، ووزنه 6 كيلو جرامات ونصف الجرام، ناهيك عن أن معلقة واحدة من الأرز تملأ معدته، وقليلا من الأقمشة تكفيه ليصنع ثيابا مهندمة أنيقة.

وأجرت عدسة فيتو لقاء مع أقصر رجل في مصر، ومن ضمن أقصر 4 رجال على مستوى العالم.

ابن المنيا أحمد عادل أقصر رجل في مصر

وفي السطور التالية يكشف أحمد عادل، ابن محافظة المنيا، تفاصيل ظروفه الحياتية خلال 17 عاما هي عمره.

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كما يحكي أحمد خلال لقائه مع عدسة فيتو انتصاراته على ظروفه، وقدرته على تحقيق أمنياته رغم الصعاب.

أحمد عادل الشهير بـ مهند أقصر شاب في مصر

داخل محافظة عروس صعيد مصر محافظة المنيا، يعيش الشاب أحمد عادل، الشهير بـ مهند، ذاك الشاب البالغ من العمر سبعة عشر عاما وتسعة أشهر، فهو من مواليد 2005، وتحديدًا في العاشر من شهر ديسمبر.

أقصر شاب في مصر ابن 6 أشهر

عانى أحمد عادل الشهير بـ مهند عادل، ابن محافظة المنيا، طيلة حياته من المرض خاصة بعدما أصيب بضمور في المخ والأعصاب والعضلات، هذا ما أكده والده "عادل ماهر".

وأوضح أن "أحمد" ولد بعد حمل 6 أشهر ونصف الشهر فقط الأمر الذي أجبرنا على أن نضعه داخل "حضانة أطفال"، حتى يستكمل السبعة أشهر.

أقصر شاب في مصر ابن المنيا

وتابع الأب قائلا: في الوقت الحالي، بلغ وزن أحمد، 6 كيلو جرامات ونصف الجرام، بينما وصل طوله 70 سنتيمترا.

كان وزنه 650 جراما

وحول اكتشاف الحالة التي هو عليها الآن، قال والده: عقب مرور عام على مولد مهند، كان طوله 75 سنتيمترا وكان يزن 650 جراما فكان هذا غير طبيعي ووجب التوجه إلى الأطباء المختصين.

الحالة الصحية لـ أقصر شاب في مصر

وأكمل الأب: توجهنا به لأكثر من مستشفى خاص كان أو حكومي، لمتابعة حالته الصحية من بينها "مستشفى أبو الريش" والعديد من المستشفيات الخاصة، ليؤكدوا لنا عقب الفحوصات الطبية بأن أحمد يعاني من ضمور في المخ والأعصاب وضمور في العضلات.

المسرح والتمثيل، مواهب لدي مهند أقصر شاب في مصر

ابن المنيا أحمد عادل ماهر، لديه مواهب عديدة، من بينها موهبة التمثيل، فبروحه الجميلة وابتسامته التي لم تفارقه، برع مهند في التمثيل وانضم إلى إحدى الفرق التمثيلية والمسرحية الإقليمية، وأصبح عضوا بارزا بها.

ناهيك عن أنه يتمتع بالذكاء والتركيز العالي، بالإضافة إلى أنه لديه قدر عالٍ من الاستيعاب السريع.

الحالة التعليمية لـ أحمد عادل ابن المنيا

التحق الشاب أحمد عادل، أقصر شاب في مصر ابن محافظة المنيا بالعملية التعليمية بشكل طبيعي، منذ صغره حتى وصل إلى الصف الرابع الابتدائي الابتدائي، وبعد ذلك تم تحويله على برنامج «دمج التعليم» ونقله إلى إحدى مدارس التربية الفكرية، والآن يشارك في فريق المسرح الخاص بالمدرسة ويمارس الحياة التعليمية بشكل طبيعي.

4 منه فقط على مستوى العالم

اقصر 4 رجال في العالم، فيتو

الشاب أحمد عادل أقصر شاب في مصر ابن المنيا، يعد من بين 4 أشخاص على مستوى العالم على شاكلته... هذا ما إضافة والده خلال الحديث الخاص لـ موقع فيتو، لافتًا أن الأشخاص الأربعة لديهم نفس المميزات والصفات والشبه حتى وصل التشابه إلى طريقة الحديث، حتى تعبيرات الوجه والجسد والشكل من بينهم:

كوكسال التركي

بكتاش أو غلو واشتهر باسم كوكسال التركي بكتاش أو غلو واشتهر باسم كوكسال بابا، وهو بلوفر تركي من مواليد عام 1975 ويبلغ من العمر 46 عاما، بمدينة طرابزون التي تقع على الساحل الشمالي لتركيا.

اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد

بالإضافة إلى اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد،- رحمه الله- والذي عرف إعلاميا وعلى مواقع السوشيال ميديا باسم "عزيز القزم"، نظرا لقامته القصيرة.

الشاب الإيراني أفشين قادر زاده

ناهيك عن الشاب الإيراني أفشين قادر زاده (21 عاما) اختبار التحقق من طول قامته الليلة الماضية في برنامج تلفزيوني، حيث يمكن اعتباره أقصر رجل في العالم بطول 64.7 سنتيمتر

بينما الرابع أحمد عادل أقصر شاب في مصر ابن المنيا بطول 70 سنتيمترا ووزن 6 كيلوات جرام ونصف.

رحالة علاجه إستمرت نحو 8 سنوات

8 سنوات يعالج أحمد عادل أقصر شاب في مصر ابن المنيا، من خلال حقن هرمون النمو، التابع لوزارة الصحة ولكن الحقن لم ينتج عنها أي فائدة، بديل أن أحمد كان يزيد "واحد سنتيمتر كل 6 أشهر!"، وكان من الأفضل أن يتم وقف تلك الحقن بسبب حالته الصحية والتي قد تؤثر سلبًا عليه مستقبليًا.

معلقة أرز واحدة تشبعه

وحول تناول "أحمد عادل أقصر شاب في مصر"، ابن المنيا للطعام قال والده: أحمد قد يكفيه معلقة أرز واحدة فقط قد تشبعه، أو قطعه من ساندوتش أو من اللحمة، لأن معدة أحمد صغيرة جدا جدا فوق ما تتخيل،

يتعامل مع الشباب أكثر لا يحب اللعب مع الأطفال الصغيرة، فهو دوما يتعامل مع مثل سنه ويعتبر نفسه شابا كبيرا وبفكر عال.

رسالة من الوالد

ورغب والد الشاب أحمد، من خلال موقع فيتو إرسال رسالة لكل من يتعاملون خارجيا مع مثل حاله أحمد عادل قائلا: باريت أي حد يشرف أي حالك زي أحمد ابني أو من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعامل مسعاهم هذه الفئة بقلب طيب، دون تنمر.

أقصر رجل في مصر

جدير بالذكر، أن الفنان القزم محمد عيد، دخل موسوعة جينيس للأرقام من قبل كأقصر رجل في مصر، ما لا يعرفه الكثير عن القزم محمد عيد أن عمره تخطى الـ 30 عاما، ورغم ذلك فإن كل من يراه يعتقد أنه طفل لم يتعد الخامسة من عمره، وذلك بسبب قصر قامته وضآلة حجمه، فطوله 80 سنتيمترا، ووزنه 19 كيلوجراما، ومقاس حذائه 20 وملابسه يشتريها من محال الأطفال.

أقصر رجل في العالم

فإذا كان هذا على المستوى المحلي، فعالميا تجد الإيراني أفشين إسماعيل قادر زاده هو الشخص الذي تم توثيقه من قبل "غينيس" للأرقام القياسية كأقصر رجل في العالم، وفقا للتوثيق الذي تم في 13 ديسمبر 2022، يبلغ طوله حوالي 65.24 سم (2 قدم و1.68 إنشات)، وكان عمره 20 عاما في ذلك الوقت.