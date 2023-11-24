الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

حفل تصفيات مواهب طلاب مدارس الفرنسيسكان بمنطقة الصعيد بالأقصر

حفل تصفيات مواهب
حفل تصفيات مواهب طلاب مدارس الفرنسيسكان، فيتو

نظمت لجنة مدارس الفرنسيسكان بالتعاون مع المركز الكاثوليكى السينمائي، حفل كبير لتصفيات المواهب في الشعر والمسرح والتمثيل والإلقاء والعزف والغناء لطلاب مدارس الفرنسيسكان بمنطقة الصعيد والتي شارك فيها محافظة الأقصر، ومركز أرمنت، ومركز نجع حمادي، ومركز كوم أمبو، وذلك داخل مكتبة مصر العامة بالأقصر.

وخلال الحفل قال الأب مخلص مصرى منسق لجنة المدارس الفرنسيسكانية بمصر، أنه أجريت خلال الحفل اختبارات التصفيات للطلاب الموهوبين التابعين لمدارس الفرنسيسكان بمنطقة الصعيد، وذلك بالتعاون مع المركز الكاثوليكي للسينما، بحضور لجنة التحكيم المكونة من، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والمخرج رضا شوقى، والفنانة شيرين، والأستاذ أدور فاخوري موجه عام التربية المسرحية بالأقصر، والدكتورة حنان موجه عام التربية الفنية بالأقصر، وذلك بتشجيع الأب شنودة نصيف، وتنسيق الأستاذ أيمن عادل منسق عام المنطقة، ومديري المدراس الفرنسيسكانية بالصعيد.

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وانطلقت الاختبارات بمكتبة مصر العامة بالأقصر بتشجيع الدكتور محمد حساني مدير المكتبة، وبحضور أعداد كبيرة من طلاب الأجيال الصاعدة من محبى الشعر والمسرح والتمثيل والإلقاء والعزف والغناء، أملًا فى تحقيق حلم وصولهم وتشجيعهم وتبني مواهبهم لأجل خدمة المجتمع، وقدم طلاب مدارس الفرنسيسكان بالصعيد المشاركين العديد من العروض أمام لجنة التحكيم على أعلى مستوى بحضور أولياء الأمور، وتم اختيار أفضل المواهب منهم لتصعيدهم وخوضهم للمرحلة النهائية من التصفيات المركزية المقرر لها أن تقام بالقاهرة.

وقال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إن الهدف من هذه التصفيات هو كسر الحاجز النفسى لدى طلاب المدارس وتنمية مواهبهم في مجالات متنوعة في إطار اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها لاكتشاف المواهب الصغيرة الناشئة لأجل خدمة المجتمع، موضحًا أن الفقرات والعروض رسمت حالة نفسية مميزة تقاسمها جميع الطلاب دون استثناء.

وتم اختيار أفضل المواهب منهم لتصعيدهم ومشاركتهم في التصفيات المركزية النهائية، التي سوف تقام بالمركز الكاثوليكي للسينما ويشهده العديد من قيادات وزارة التربية والتعليم والفنانين والممثلين والمشاهير بالوسط الفني بالقاهرة.

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