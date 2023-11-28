بنسبة 80% إنجاز أعمال، محافظ الدقهلية يتفقد تنفيذ مشروع امتداد المشاية الجديد

أجري الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية جولة تفقد خلالها أعمال التنفيذ النهائية في القطاع الأول من مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل ويضم ممشي سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية بإجمالي طول 1,250 متر.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي مطالب المواطنين، وبالتنسيق والتعاون مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور هاني سويلم وزير الري، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية في هذا الشأن.

Advertisements

حيث قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية تفقد خلالها أعمال التنفيذ النهائية في القطاع الأول من مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل ويضم طريق ترفيهي وممشي سياحي لأبناء الدقهلية بإجمالي طول 1,250 متر، ويتم تنفيذه علي عدة مرحلتين، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشي للدرجات والعاب الأطفال وممشي سياحي علي النيل ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.

وقال " المحافظ " خالص شكري وتقديري للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذي سيكون متنفس مروري ترفيهي والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل، ووجه أيضًا الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع .

وأوضح " المحافظ " بأن نسبة التنفيذ في القطاع الأول بطول 550 متر تجاوزت 80 % من الأعمال وجاري الانتهاء من باقي الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك وسور الكورنيش في القطاع الأول للممشي السياحي خلال اسبوع من الآن ودخوله الخدمة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، كما وجه بالعمل علي التوازي في القطاع الثاني من خلال تثبيت التربة وصب البلاطات الخرسانية وميول الجسر وباقي الأعمال.

وأيضا وجه " المحافظ " بتكثيف الأعمال من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين والقضاء علي التكدس المروري.

وأشار " مختار " إلي أن الهدف من مشروع امتداد المشاية الجديد هو خلق متنفس مروري ترفيهي للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.