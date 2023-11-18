السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

ممشى كورنيش بني سويف مقصد الأفواج السياحية من المصريين والأجانب (صور)

الممشى السياحي بكورنيش
الممشى السياحي بكورنيش بني سويف، فيتو

 أصبح الممشى السياحي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، قبلة الأفواج السياحية من المصريين والأجانب للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، خاصة بعد إسناد الممشى لإحدى الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت السياحية.

 

 الممشى السياحي بكورنيش بني سويف

 الممشى السياحي بكورنيش بني سويف

ويستقبل الممشى السياحي بكورنيش بني سويف water walk يوميًا العديد من الأفواج السياحية المصرية والأجنبية، بعد أن أصبح بمثابة منطقة "ترانزيت" لبرامج كبرى الشركات السياحية، اثناء رحلاتها إلى الأقصر وأسوان بجنوب مصر.

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واستقبل الممشى السياحي، مساء الجمعة، باخرتين سياحيتين"فندقين عائمين" أثناء رحلتيهما في نهر النيل بين أسوان والقاهرة مرورًا بالمحافظة، وعلى متنهما فوجان سياحيان متعددا الجنسيات قوامهما  122سائحًا، وكان في استقبال الفوجين: رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

 الممشى السياحي بكورنيش بني سويف

تكليفات محافظ بني سويف للسياحة

 وتنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قامت الإدارة العامة للسياحة بإعداد برنامج سياحي، تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جانبها أكدت مدير السياحة، أن أعضاء  الفوجين عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم "د.محمد هاني غنيم" والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.

 الممشى السياحي بكورنيش بني سويف

ممشى كورنيش النيل بمدينة بني سويف

ويُعد ممشى كورنيش النيل بمدينة بني سويف، أحد أهم المزارات السياحية في المحافظة، حيث يُقبل السائحون على زيارته والاستمتاع بالجو الرائع وبخاصة البواخر والسفن النيلية المارة بالنيل في بني سويف، من القاهرة إلى الأقصر، كذلك رحلات اليوم الواحد التي تنظمها إدارة السياحة بالمحافظة.

وشهد الممشى السياحي Water walk في مدينة بني سويف أعمال تطوير بطول 1500 متر، بلغت تكلفتها قرابة 200 مليون جنيه، ليصبح المقصد الرئيسي لجميع أهالي المحافظة، وخاصة في فترات الليل.

 الممشى السياحي بكورنيش بني سويف

باركينج وألعاب وكافيهات ومطاعم ومحلات 

وتضم منطقة الممشى السياحي بكورنيش بني سويف، باركينج للسيارات بطاقة استيعابية يستوعب أكثر من 90 سيارة، ومطعم من دورين، ونافورتين أرضية وراقصة، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومدرجات للجمهور، و2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية، بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى، وأكشاك تجارية.

وخصصت محافظة بني سويف جزء من المنطقة السفلية بكورنيش النيل، منطقة " ممشى العظماء" لوضع صور رموز وأعلام المحافظة لتكون بمثابة تخليد وتكريم للنوابغ والبارعين في كثير من المجالات، الذين أثروا الحياة السياسية والعلمية والثقافية بأشكالها وأنواعها المتعددة، وكانت أعمالهم ومؤلفاتهم شاهدة على عظمة الإنسان المصري الذي ضرب أروع الأمثلة والنماذج في الرقي والعلم والعمل والوطنية، فاستحقوا أن يكونوا رموزا وقدوة على مر التاريخ تتعلم منهم الأجيال جيل بعد جيل.

 

 الممشى السياحي بكورنيش بني سويف
 الممشى السياحي بكورنيش بني سويف

 

ممشى كورنيش بني سويف صديق لذوي الهمم

ويضم الممشى عددًا من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، التي تراعي "كود الإتاحة" لتمكين ذوي الهمم تحت شعار"الكورنيش صديق لذوي الهمم" إذ جرى عمل 6 رامبات ودورة مياه مجهزة.

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