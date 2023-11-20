محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم (صور)

تفقد للواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع أهل مصر بكورنيش النيل القديم، برفقة العميد ياسر عبد الشافي، ومسئولي الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، ونواب رئيس المدينة ورئيس حي غرب.

وخلال الجولة التفقدية وعقب استماعه لشرح المهندس المسئول عن المشروع، أصدر اللواء أشرف عطية توجيهاته المشددة بتكثيف الأعمال المطلوبة طبقًا للبرامج الزمنية، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي وخاصة في المستويين الثاني والثالث.

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ويضم المستوى الثاني 48 محلا وكافتيريا وبازار، و2 مطعم سياحي على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقًا للكود المصري.

فيما سيضم المستوى الثالث الممشى الزجاجي والذي يراعى فيه توفير كافة معايير الأمان، بينما تم إنهاء 95 % من المستوى الأول بطول 4 كم.

وقال محافظ أسوان إنه لا توجد رفاهية في الوقت المتبقى لإنهاء هذا المشروع الهام وخاصة مع حلول الموسم السياحي الجديد، وهو الذي يتطلب المرور الميداني اليوم، وتلافى الملاحظات أولًا بأول، مشيرا إلى أن ذلك يتكامل مع الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات أخرى مثل ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم، وأيضًا تطوير منطقة الطابية، والذي يستهدف إضفاء اللمسة الجمالية على هذه المنطقة الأثرية بوسط المدينة، وتوسعة الشوارع المحيطة.

أضاف انه يتوازى مع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشرق وجنوب المدينة المرتبطة بكوبري السيل العلوي، وأيضًا كوبري خزان أسوان البديل، ولاسيما مشروع تطوير وتوسعة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، مع تغطية مصرف السيل بطول 2530 مترا، فضلًا عن تطوير المدخل الجنوبي أمام مدخلي الكرور وعزبة العسكر، وصولًا لمنطقة معابد فيله.