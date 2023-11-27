أخبار الرياضة اليوم: الرجاء يحدد سعر بيع نجمه للزمالك.. وغيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمباراة سموحة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمباراة سموحة السكندرى المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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كشفت تقارير صحفية مغربية، صباح اليوم، قيمة المبلغ الذي يريده الرجاء للتخلي عن نجم الفريق الإيفواري روجر أهولو لصالح نادي الزمالك.

رونالدو، انطلقت منذ قليل مباراة النصر السعودي نظيره برسبوليس الإيراني، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وفي الدقيقة الثانية احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، ليطلب اللاعب من الحكم إلغاءها لعدم صحتها في مشهد رائع.

الدوري التركي، تعادل فريق طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني، مع نظيره سيفاس سبور بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ياني سيفاس 4 أيلول، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري التركي.

سجل ثلاثية طرابزون سبور كلا من: نيكولاس بيبي في الدقيقة 39 وباول اونواتشو في الدقيقة 45 من صناعة تريزيجيه، بينما الهدف الثالث سجله تريزيجيه في الدقيقة 76.

وسجل ثلاثية سيفاس سبور كلا من: سامويل سايز في الدقيقة الرابعة وري ماناي ثنائية في الدقيقة 20 و67.

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء طاقم حكام مباراة الأهلي أمام سموحة، المحدد إقامتها غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

السوبر المصري، أكد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام أن بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات، سيديرها حكام مصريون بالكامل ولن يتم الاستعانة بحكام أجانب.

وتفاضل لجنة الحكام بقيادة بيريرا، بين 5 حكام لاختيار 4 حكام والمرشحين هم؛ محمود البنا وأمين عمر، و محمد عادل وأحمد الغندور.

الزمالك، نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في رفع الحجز الذي كان موجودا على نادي الزمالك من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسبب المديونات القديمة.

وفوض المجلس الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق لإنهاء هذه الأزمة حيث قام حسام المندوه بالاجتماع بـ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث تم الاتفاق على تسوية المديونات القديمة.