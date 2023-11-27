الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

اللعب النظيف، رونالدو يرفض احتساب ركلة جزاء لصالحه في مباراة النصر وبيرسبوليس (فيديو)

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

رونالدو، انطلقت منذ قليل مباراة النصر السعودي نظيره برسبوليس الإيراني، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وفي الدقيقة الثانية احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، ليطلب اللاعب من الحكم إلغاءها لعدم صحتها في مشهد رائع.

وكان لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، قد أعلن التشكيل الرسمي ضد نظيره برسيبوليس الإيراني في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الأول بارك"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

 

تشكيل النصر أمام برسيبوليس الإيراني

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: ايمريك لابورت- علي لاجامي- سلطان الغنام- أيمن يحيى.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سامي النجعي- أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب- ساديو ماني- كريستانو رونالدو.

ويتصدر فريق النصر، جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، قبل مواجهة بريسبوليس الإيراني مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

 

أرقام النصر في آسيا هذا الموسم:

لعب: 4 مباريات

فاز: 4 مباريات

خسر: 0

تعادل: 0

الترتيب: الأول برصيد 12 نقطة

 

القنوات الناقلة لـ مباراة نادي النصر وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

مباراة نادي النصر وبرسبوليس تنقل على مجموعة قنوات، SSC Hd 1 وbeIN Sports AFC HD2 والكأس القطرية.

معلق مباراة نادي النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

- خالد الحدي، على قنوات الكأس القطرية.

- رؤوف خليف ومشاري القرني، على قنوات SSC السعودية.

- عصام الشوالي، على قنوات بي إن سبورت.

 

رونالدو يحطم رقم بيكان

ومن ناحيته يعد رونالدو، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في دوريات الدرجة الأولى، بواقع 527 هدفا، ليحطم رقم جوزيف بيكان (526).

كما قدوم الدون البرتغالي 61 مساهمة تهديفية خلال العام الحالي 2023.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 هدفا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز 16.

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