الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

حسام المندوه ينهي أزمة الحجز على الزمالك من هيئة المشروعات والتعمير

حسام المندوه مع وزير
حسام المندوه مع وزير الزراعة،فيتو

 الزمالك ، نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب  في رفع الحجز الذي كان موجودا على نادي الزمالك من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسبب المديونات القديمة.


وفوض المجلس الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق لإنهاء هذه الأزمة حيث قام حسام المندوه بالاجتماع بـ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث تم الاتفاق على تسوية المديونات القديمة.

ويعقد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة اليوم مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

Advertisements

وتأتي هذه الجلسة من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة أبو سليم الليبي بالأمس وكي لا تتكرر في مباراة فيوتشر.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الاثنين تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، بعد الفوز على أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء مودرن فيوتشر، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام.

وأعرب معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

تصريحات معتمد جمال 

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الحمد لله على المكسب، وحققنا هدفنا بالفوز والحصول على الثلاث نقاط في بداية مشوار دور المجموعات".

وتابع قائلا:" كنا نتمنى أن تكون النتيجة أكبر من الفوز بهدف ولكن المهم هو الحصول على الثلاث نقاط، وتحدثت مع اللاعبين قبل المباراة بأن بداية  الفريق من قبل لم تكن جيدة في الكونفدرالية".

وأضاف معتمد جمال:" فريق أبوسليم قام بتغيير طريقة اللعب واعتمد على التكتل الدفاعي، مما أدى لصعوبة المباراة، وقمت بتغيير طريقة اللعب بين الشوطين وأجريت تغييرات لزيادة الفاعلية الهجومية".

وتابع:" بعد تأخر الزمالك في التسجيل دفعت بناصر منسي واعتمدت على ثنائي هجومي مع وجود أوباما لاعب حر، وتمكن الأخير من تسجيل هدف الفوز".

وقال معتمد جمال:" المباراة كانت جيدة بشكل عام، رغم الفوز بهدف وحيد، والمباريات الودية التي خاضها الفريق كان غرضها تجهيز اللاعبين أمثال سامسون وناصر منسي ولكني فضلت عدم البدء بهم لعدم الضغط عليهم".

وتابع:" محمود عبد الرازق " شيكابالا" لاعب كبير وأي مباراة شارك فيها قدم إضافة كبيرة، وتكون فاعليته أكبر عندما يتم الدفع به في التشكيل الأساسي للمباريات".

واختتم معتمد جمال تصريحاته قائلا:" نحاول دائما علاج الأخطاء والسلبيات التي يقع فيها الفريق مثل التسديد على المرمي وغيرها".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره أبوسليم الليبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر يوم الأربعاء المقبل، 29 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فيوتشر 

مباراة الزمالك وفيوتشر تقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ،أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن العديد من الأنشطة الأدبية والفنية.

ادارة نادي الزمالك الدكتور حسام المندوه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مجلس إدارة نادي الزمالك مباراة الزمالك القادمه مباراة الزمالك مباراة فيوتشر

مواد متعلقة

جلسة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك لتصحيح أخطاء مباراة أبو سليم

زي النهاردة، أفشة يضرب الزمالك بالقاضية ويقود الأهلي إلى النجمة التاسعة

الزمالك يضع تسعيرة الخواجة الجديد.. 100 ألف دولار شهريًا لخليفة أوسوريو.. ومجلس لبيب يكشف شروط المدرب المعجزة

الأكثر قراءة

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

التسعيرة الجبرية وغلاء الأسعار يثيران الجدل بين المصريين، بعد تهديد وزير التموين

السادات يدعو لمناظرة بين مرشحي الرئاسة الأربعة

حسام المندوه ينهي أزمة الحجز على الزمالك من هيئة المشروعات والتعمير

رخصتك في 10 دقائق، آلية عمل المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية (فيديو)

هيفاء أبو غزالة: انتقال 3 دول عربية لمرحلة الشيخوخة السكانية

كما انفردت فيتو.. تامر حسني يستأنف نشاطه الفني..وهذا موعد أولى حفلاته

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

أسعار الفاكهة اليوم، بلح زغلول يسجل 21 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

المزيد
الجريدة الرسمية