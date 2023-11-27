الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

4 حكام مرشحين لإدارة السوبر المصري

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

السوبر المصري، أكد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام أن بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات، سيديرها حكام مصريون بالكامل ولن يتم الاستعانة بحكام أجانب.

وتفاضل لجنة الحكام بقيادة بيريرا، بين 5 حكام لاختيار 4 حكام والمرشحين هم؛ محمود البنا وأمين عمر،  و محمد عادل وأحمد الغندور.

وأكد فاروق في تصريحات صحفية، أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة رفض الاستعانة بأي حكام أجانب لإدارة مباريات السوبر المصري في الإمارات الذي يقام لأول مرة بمشاركة أربعة أندية مصرية هلي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

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جدول بطولة السوبر المصري

أعلن مجلس أبوظبي عن جدول مباريات كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يومي 25 و28 ديسمبر 2023 في استاد محمد بن زايد في أبوظبي بمشاركة أربع أندية الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا.

وسيواجه فيوتشر نظيره بيراميدز في المباراة الأولى يوم 25 ديسمبر في الخامسة مساء، وستقام المباراة الثانية في نفس اليوم في التاسعة مساء بين الأهلي وسيراميكا، علي أن تقام المباراة النهائية يوم 28 ديسمبر في التاسعة مساء.

مجلس أبو ظبي الرياضي 

أكد محمد شبانة أن مجلس أبوظبي الرياضي لم يتدخل مطلقا في مسألة مشاركة نادي الزمالك من عدمه في بطولة كأس السوبر للأبطال، مشيرًا إلى أنه يقوم بتنظيم الأحداث والبطولات المصرية دون النظر إلى أسماء الفرق المشاركة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "مجلس أبوظبي لا يتدخل نهائيا في ملف مشاركة نادٍ بعينه ولم يحدث أي مناقشات مع اتحاد الكرة أو رابطة الأندية أو الشركة الراعية، ولا دخل مطلقا للجانب الإماراتي في اختيار الزمالك أو عدم مشاركته بالبطولة".

وأضاف: "لماذا لم يقم نادي الزمالك باللجوء للجنة الاستئناف من أجل الاعتراض على قرار منعه من المشاركة في كأس السوبر القادم، لا أعرف لماذا لم يسلك النادي الأبيض الطرق القانونية، ويجب على اللجنة الحالية الدفاع عن حقوق النادي بالطرق المشروعة، كما فعلت أندية الأهلي وبيراميدز في قضايا أخرى".

أعلن اتحاد الكرة كافة تفاصيل مباراة السوبر المصري والمحدد إقامته بدولة الإمارات خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ ديسمبر.

اتحاد الكرة يعلن جوائز سوبر الأبطال ويحدد بديل الزمالك

وكشف مسئولو اتحاد الكرة جوائز ببطولة السوبر سيحصل على ٢٥٠ ألف دولار والمركز الثاني ١٢٥ والثالث ٧٥ والرابع ٥٠ ألف دولار.

وصرح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن بطولة السوبر المصري حسمت مشاركتها  الأهلي بطل الدوري  وبيراميدز وصيف الدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة.

وتابع يتبقى الفريق الرابع وهو أحد فرق (الأهلي وإنبي والزمالك وبيراميدز المتواجدين في نصف نهائي كأس مصر، وبما أن الزمالك خارج المسابقة لاعتذاره عن  الموسم الماضي  فإذا لم يتأهل إنبي للمباراة النهائية سننظر لصاحب المركز الرابع للدوري وهو فريق فيوتشر، وسيعلن اتحاد الكرة جوائز سوبر الأبطال ويحدد بديل الزمالك.

تم مع الزمالك بعد إرساله خطابا بالاعتذار عن البطولة الأخيرة باستبعاده لمدة عام.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لـ اتحاد الكرة المصري في تصريحات إذاعية، حتى الآن لم يتحدد من هو بطل كأس مصر عن الموسم المنقضي، وهو الذي سيكمل الرباعي المشارك في بطولة سوبر الأبطال.

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