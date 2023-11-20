أرقام محمود تريزيجيه مع منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا

منتخب مصر، حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب سيراليون بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب صامويل دو كانيون بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

تريزيجيه يسجل هدفي منتخب مصر

وتألق محمود تريزيجيه جناح منتخب مصر منتخب مصر، المحترف بصفوف طرابزون سبور التركي وقدم أداء ولا أروع أمام سيراليون، وسجل الهدفين الذين فاز بهما الفراعنة في لقاء الأمس في مرمى المنتخب السيراليوني، وتم اختياره كأفضل لاعبي منتخب مصر خلال اللقاء.

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وفاز منتخب مصر على سيراليون بهدفين نظيفين في الجولة الثانية بتصفيات المونديال.

تريزيجيه صاحب هدفي فوز مصر أمام سيراليون، فيتو

أرقام تريزيجيه مع منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا

تستعرض فيتو في السطور التالية أرقام محمود تريزيجيه مع منتخب مصر خلال فترة ولاية البرتغالي روي فيتوريا على النحو التالي:

خاض تريزيجيه مع فيتوريا 7 مباريات

ساهم في 8 أهداف

سجل 6 أهداف

صنع 2 هدف

بعثة منتخب مصر تعود من ليبيريا

ووصلت إلى القاهرة في الثامنة صباح اليوم الإثنين، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، عائدة من ليبيريا، التي استضافت مباراته أمام نظيره منتخب سيراليون، أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وعادت بعثة الفراعنة ستعود بالكامل إلى القاهرة، بما فيها جميع اللاعبين المحترفين، الذين يحصلون على يوم راحة مع أسرهم وذويهم في القاهرة قبل العودة إلى أنديتهم في أوروبا والخليج.

وترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى.

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني، وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على سيراليون، فيتو

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.