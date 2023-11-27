محمد عادل حكما للأهلي وسموحة في الدوري ومحمد يوسف لبيراميدز والإسماعيلي

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء طاقم حكام مباراة الأهلي أمام سموحة، المحدد إقامتها غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

طاقم حكام مباراة الأهلي ضد سموحة

يتكون طاقم حكام مباراة الأهلي أمام سموحة من، محمد عادل “حكم ساحة” ويوسف البساطي “مساعد أول”، وخالد حسام طه “مساعد ثاني”، حكم رابع إبراهيم محمد ومحمد الحنفي “حكم فيديو” ومحمود أبو الرجال “مساعد حكم فيديو”.

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طاقم حكام مباراة بيراميدز والإسماعيلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سموحة السكندري في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلى وسموحة

وتقام مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وتذاع مباراة الأهلى وسموحة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة سموحة السكندرى المقرر إقامتها مساء غدا الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب في الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الأهلي يختتم تحضيراته لسموحة

وأختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سموحة في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي المقرر إقامته مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب.

رضا سليم يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

واصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

أغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس المقبل؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز في مباراته الأولى أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة.