تريزيجيه يسجل هدفا ويصنع آخر في تعادل طرابزون وسيفاس 3-3 بالدوري التركي

الدوري التركي، تعادل فريق طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني، مع نظيره سيفاس سبور بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ياني سيفاس 4 أيلول، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري التركي.

أهداف مباراة طرابزون سبور أمام سيفاس سبور

سجل ثلاثية طرابزون سبور كلا من: نيكولاس بيبي في الدقيقة 39 وباول اونواتشو في الدقيقة 45 من صناعة تريزيجيه، بينما الهدف الثالث سجله تريزيجيه في الدقيقة 76.

وسجل ثلاثية سيفاس سبور كلا من: سامويل سايز في الدقيقة الرابعة وري ماناي ثنائية في الدقيقة 20 و67.



تواجد محمود تريزيجيه على مقاعد بدلاء فريق طرابزون سبور أمام سيفاس سبور قبل أن يشارك بديلا في الدقيقة 33.

تشكيل طرابزون سبور أمام سيفاس سبور

وجاء تشكيل طرابزون الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد طه تبه.

في خط الدفاع: محمد كان أيطن، ريان بانيا، دنسفيل، إرين المالي.

في خط الوسط: باتيستا ميندي، باكسيتاس، نيكولا بيبي، عبد القادر عمر، فيسكا.

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في خط الهجوم: أونواتشو.

وكان فريق طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، قد حقق الفوز علي فريق قونيا سبور بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية عشر من الدوري

مباراة طرابزون سبور وقونيا سبور

تقدم أوناتشو بالهدف الأول لطرابزون في الدقيقة 59

وتعادل قونيا عن طريق لوكا بريب في الدقيقة 78

وخطف اوناتشو الهدف الثاني لطرابزون في الدقيقة 86

وشارك تريزيجيه بديلا في الدقيقة 70

تشكيل طرابزون سبور

حراسة المرمي: شاكير

خط الدفاع: أيطن، بنايه، دينزفيل، لارسن

خط الوسط: ميندي، أوزديمير، عمر

خط الهجوم: بيبي، فيسكا، أوناتشو

طرابزون يهزم فنربخشة

وكان فريق طرابزون سبور، حقق فوزًا هامًّا على مضيفه فنربخشة بنتيحة 3 / 2، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة 11 لمسابقة الدوري التركي الممتاز.

سجل النيجيري بول أونواتشو لاعب طرابزون سبور، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، قدم طرابزون سبور أداءً متميزًا ونجح في إحراز هدفين متتالين في الدقيقتين 46 و47 عن طريق بيرات أوزديمير ونيكولاس بيبي.

وفي الدقيقة 61، أحرز دوشان تاديتش لاعب فنربخشة هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء سددها بنجاح.



وفي الدقيقة الأخيرة، احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لمصلة فريق فنربخشة تصدى لها أيضًا دوشان تاديتش وسددها بنجاح لينتهي اللقاء بفوز طرابزون سبور 3 / 2.