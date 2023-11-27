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رياضة

النصر السعودي وبرسيبوليس الإيراني يتعادلان سلبيا بدوري أبطال آسيا، وإصابة رونالدو (فيديو)

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

رونالدو، تعادل فريق النصر السعودي مع نظيره برسبوليس الإيراني بنتيجة 0/0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول بارك بالسعودية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة النصر وبرسيبوليس الإيراني

ولم يشهد الشوط الأول لمباراة النصر وبرسيبوليس أهدافا ولكنه شهد لفتة رائعة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نال بها إشادة الجميع.

حيث في الدقيقة الثانية احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، ليطلب اللاعب من الحكم إلغاءها لعدم صحتها في مشهد رائع.

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وتعرض علي محمد لاجامي للطرد المباشر في الدقيقة 17 ليكمل النصر اللقاء بـ 10 لاعبين فقط.

وفي الشوط الثاني حاول فريق برسيبوليس الإيراني استغلال النقص العددي لفريق النصر بتسجيل هدف إلا أن دفاعات النصر منعت هجوم الفريق الإيراني.

وفي الدقيقة 77 تعرض رونالدو للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى الفريق الإيراني ليغادر اللاعب المباراة.
 

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رونالدو، فيتو 

وكان لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، قد أعلن التشكيل الرسمي ضد نظيره برسيبوليس الإيراني في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأول بارك"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

تشكيل النصر أمام برسيبوليس الإيراني

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: ايمريك لابورت- علي لاجامي- سلطان الغنام- أيمن يحيى.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سامي النجعي- أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

ويتصدر فريق النصر، جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

أرقام النصر في آسيا هذا الموسم قبل مباراة برسبوليس الإيراني:

لعب: 5 مباريات

فاز: 4 مباريات

خسر: 0

تعادل: 1

الترتيب: الأول برصيد 13 نقطة

 

رونالدو يحطم رقم بيكان

ومن ناحيته يعد رونالدو، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في دوريات الدرجة الأولى، بواقع 527 هدفا، ليحطم رقم جوزيف بيكان (526).

كما قدوم الدون البرتغالي 61 مساهمة تهديفية خلال العام الحالي 2023.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 هدفا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز 16.

دوري أبطال آسيا، تعادل سلبي بين النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني بالشوط الأول

اللعب النظيف، رونالدو يرفض احتساب ركلة جزاء لصالحه في مباراة النصر وبيرسبوليس (فيديو)

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