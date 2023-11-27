تأجيل محاكمة 3 أطباء بتهمة الإهمال والتسبب فى وفاة طفلة لـ 31 ديسمبر

أجلت محكمة أبوتشت الجزئية بمحافظة قنا، محاكمة 3 أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي، بتهمة الإهمال الطبي، لجلسة 31 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر 2022 بدائرة مركز أبوتشت، عندما حرر والد الطفلة قسم محمود أبو الحسن محضرًا حمل رقم 5126 لسنة 2022، يتهم خلاله الأطباء المختصين بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي بالإهمال الذي نتج عنه وفاة طفلته، مطالبًا بإجراء تحقيق ومعاقبة المتسبب في وفاة طفلته، وذلك طبقًا للقانون.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقيد المحضر بالقضية رقم 13501 لسنة 2023 جنح مركز أبوتشت، وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكم بتهمة الإهمال الطبي للطفلة.

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