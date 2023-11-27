فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على إنجي حمادة المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور عبر بث مقاطع فيديو خادشة للحياء.

اعترافات إنجي حمادة

واعترفت المتهمة بإنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية بالإضافة إلى شراء أوقات على قنوات فضائية ببعض القنوات لزيادة الشهرة لها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة لها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة "لها معلومات جنائية" –والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا "تبديد– آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي (بيجو لايف – تيك توك) والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا إستاند تصوير بفلاش).



وبمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

سماح مصطفى أو الشهيرة بـ"إنجي حمادة"

وكانت قد شهدت الساعات الماضية تصدر اسم سماح مصطفى أو الشهيرة بـ"إنجي حمادة" مؤشرات بحث جوجل وتريندات السوشيال ميديا عربيا، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها، بعد انتشار فيديوهات مخلة ومنافية للآداب العامة لها عبر المنصات الرقمية وبالتحديد موقع "تيك توك" رفقة شاب يدعى “كروان مشاكل”.

معلومات عن إنجي حمادة

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تُلقي قوات الأمن القبض على إنجي حمادة، حيث تم ضبطها عام 2016 فى وضع مخل رفقة رجل أعمال بمدينتي، وأيضا سبق ضبطها فى قضايا آداب حين قامت بغناء فيديو كليب منحرف يحمل اسم “أنا زهقانة”، وتصوير بعض الإعلانات التجارية والمشاهد التمثيلية غير الأخلاقية.

فكانت بدايتها كمطربة ثم انتقلت لممارسة العمل الإعلامي، ومن بعده إلى عرض محتواها السيئ عبر تيك توك..

ولاقت قناتها على تيك توك مردودا كبيرا وأخذ يتابعها الكثيرون ويبلغ نسبتهم 113 ألفا وتلقت أكثر من 249 ألف إعجاب على فيديوهاتها التي تتنوع بين الغناء والرقص واستعراضات.