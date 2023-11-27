الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

مصرع واصابة 3 أشخاص
مصرع واصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

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كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق “الفيوم - سنورس” الزراعي، ووجود متوفي ومصابين.

 

وانتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجتين بخاريتين ما أسفر عن مصرع موظف ويعمل بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم وإصابة 2 آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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مديرية أمن الفيوم ت حادث تصادم غرفة عمليات النجدة

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