مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق “الفيوم - سنورس” الزراعي، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجتين بخاريتين ما أسفر عن مصرع موظف ويعمل بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم وإصابة 2 آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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