الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الاستعلامات المصرية تعلن تفاصيل اتفاق تمديد الهدنة في غزة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة  الممتدة في غزة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا.

تبادل الأسرى

ولفت خلال تصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”: تشمل الهدنة الممتدة الإفراج يوميا عن 10 من الأسرى الإسرائيليين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح: سيستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الوقود وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.

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وأكد: من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائيليين بغزة وجار التفاوض على الإفراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي.

وقف دائم لإطلاق النار في غزة

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في نبأ عاجل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.

وقالت أنها تأمل أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

 

تمديد الهدنة في قطاع غزة

وأكدت الخارجية القطرية: "هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في قطاع غزة، والجهود مستمرة لتمديد الهدنة ليومين إضافيين لإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى".

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأنه سيتم إطلاق سراح ١١ أسيرا إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال قريبا.

 

الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي
 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين أي «تبييض السجون» وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

 

جدير بالذكر أن البيت الأبيض، قال: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيًّا، واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، وفقًا لـ رويترز.

 

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأنه سيتم إطلاق سراح ١١ أسيرا إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال قريبا.

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الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي
 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين أي «تبييض السجون» وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

 

جدير بالذكر أن البيت الأبيض، قال: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيًّا، واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، وفقًا لـ رويترز.

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