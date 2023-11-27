مصدر العدوى لم يُعرف بعد، بريطانيا ترصد أول إصابة بشرية بفيروس مجهول

كشفت بريطانيا، اليوم الإثنين، عن رصد أول حالة بشرية مصابة بسلالة الإنفلونزا (إتش1 إن2)، وهي سلالة مشابهة لفيروس منتشر حاليا بين الخنازير، وأن الشخص المعني أُصيب بأعراض خفيفة من المرض وتعافى بشكل كامل.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنه تم اكتشاف الحالة في إطار المراقبة الوطنية المعتادة للإنفلونزا وإن مصدر العدوى لم يُعرف.

وقالت ميرا تشاند، مديرة الحوادث في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، "هذه هي المرة الأولى التي نرصد فيها هذا الفيروس لدى البشر إذ أن هذه السلالة تشبه إلى حد كبير الفيروسات التي تم رصدها في الخنازير.

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وأكد بيان أن السلطات البريطانية تتابع المخالطين المقربين من الحالة، مضيفا أن الوضع يخضع لمراقبة مكثفة في غرف العمليات الجراحية والمستشفيات في منطقة نورث يوركشاير بشمال إنجلترا.

فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

في سياق متصل، حذر عدد من الخبراء من أن فيروس الجهاز التنفسي، الذي ينتشر عبر قطرات من السعال والعطس، هو الأكثر احتمالًا لإثارة وباء عالمي جديد.

وأوضح كبار علماء الفيروسات إلى أن الوباء الجديد يمكن أن ينشأ من هذا الفيروس، الذي يبلغ معدل الوفيات فيه 40%، في غضون عقدين فقط، محذرين من أن "كوفيد" قد يكون مجرد قمة جبل الجليد الوبائي، بحسب موقع "ديلي ميل".

وقالوا إن "المرض X" سيظهر على الأرجح بعد إصابة عامل مزرعة بمرض ينتقل عن طريق الحيوانات ويتحوّر، لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون استبعاد أن الكارثة قد تنشأ عن تسرب في المختبر.

كما حذروا من أنه من الممكن أيضًا أن يكون تفشي المرض أسوأ من جائحة كورونا، مشيرين إلى تفشي الإنفلونزا عام 1918، الذي أودى بحياة ما يقدر بنحو 50 مليون شخص على مستوى العالم، مقارنة بسبعة ملايين حالة وفاة بسبب كورونا.

الأمراض المعدية

وتنبأ الخبراء بأن السبب الرئيسي للوباء التالي هو فيروس كورونا آخر وإنفلونزا الطيور.

ورغم ذلك، لم يتمكن الخبراء من استبعاد أمراض أخرى مثل الإيبولا وتفشي الأمراض التي تنقلها الحشرات مثل الملاريا والحمى الصفراء.

وقال الخبير في الأمراض المعدية بجامعة براون، الدكتور ليونارد ميرميل، إنه يعتقد أن الوباء القادم سيكون ناجمًا عن إنفلونزا الطيور التي تتحور لتنتشر بسرعة بين البشر.

وأكد ميرميل، الذي درس الفيروسات لعقود من الزمن، أن الفيروس التالي سيظهر على الأرجح عندما يصاب عامل دواجن مريض بإنفلونزا البشر، بسلالة إنفلونزا الطيور في الوقت نفسه.

وتابع: "سيجتمع هذان الفيروسان بعد ذلك داخل إحدى خلاياهما ويتبادلان الجينات لإنشاء فيروس جديد".

وأضاف: "وسيبدأ الفيروس الخارق بعد ذلك في الانتشار بسرعة من إنسان إلى آخر عبر قطرات الجهاز التنفسي، وينتشر في جميع أنحاء العالم ويسبب الوباء التالي".

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