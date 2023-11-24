هل يسبب فيروس الورم الحليمي البشري سرطان الأعضاء التناسلية

يمكن لأي شخص أن يصاب بفيروس الورم الحليمي البشري إذا مارس العلاقات الحميمة أو الاتصال التناسلي المباشر مع شريك مصاب بالفيروس وبالمثل، يمكن لأي شخص مصاب بالفيروس أن ينقله إلى شريكه أثناء الجماع أو من خلال أي اتصال آخر وثيق بالأعضاء التناسلية.

فيروس الورم الحليمي البشري عند النساء

بشكل عام، يشكل فيروس الورم الحليمي البشري أكبر خطر على النساء لأن فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة يمكن أن يتطور إلى سرطان عنق الرحم إذا لم يتم علاجه، ويمكن لمسحات عنق الرحم واختبارات فيروس الورم الحليمي البشري اكتشاف التغيرات في الخلايا السابقة للسرطان مبكرًا لمنع الإصابة بالسرطان في عنق الرحم، يمكن أن تسبب الأشكال غير الضارة من فيروس الورم الحليمي البشري أيضًا ثآليل تناسلية لدى النساء والأشخاص AFAB، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

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فيروس الورم الحليمي البشري عند الرجال

يشكل فيروس الورم الحليمي البشري مخاطر صحية أقل على الرجال ولكن يمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري الثآليل التناسلية، ولكن معظم حالات العدوى تشفى من تلقاء نفسها.

ويمكن أن يؤدي فيروس الورم الحليمي البشري إلى الإصابة بسرطانات القضيب والشرج والرأس والرقبة، ولكن هذه السرطانات نادرة ونتيجة لذلك، لا يوصى عمومًا باختبارات فيروس الورم الحليمي البشري واختبارات عنق الرحم للأشخاص المصابين بـ AMAB.

ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية، فقد يواجه جهازك المناعي صعوبة أكبر في مكافحة عدوى فيروس الورم الحليمي البشري، وقد تكون أكثر عرضة للإصابة بسلالات فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة والتي يمكن أن تتطور إلى السرطان.

في هذه الحالة، قد يوصي الطبيب الخاص بك بإجراء اختبار عنق الرحم الشرجي، اختبارات عنق الرحم الشرجية لا تختبر فيروس الورم الحليمي البشري، ولكنها يمكن أن تختبر تغيرات الخلايا التي قد تؤدي إلى السرطان.

لذا من المهم منع انتشار فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الحصول على التطعيم وممارسة العلاقة الآمنة.

الورم الحليمي البشري, فيتو

ما هو علاج فيروس الورم الحليمي البشري؟

لا يمكن للعلاجات تخليص الجسم من الفيروس، ويمكنهم إزالة أي ثآليل مرئية على الأعضاء التناسلية والخلايا غير الطبيعية في عنق الرحم، وقد تشمل العلاجات ما يلي:

الجراحة البردية: تجميد الثآليل أو تدمير الخلايا غير الطبيعية باستخدام النيتروجين السائل.

إجراء الاستئصال الجراحي الكهربائي الحلقي (LEEP): استخدام حلقة سلكية خاصة لإزالة الثآليل أو الخلايا غير الطبيعية في عنق الرحم.

الكي الكهربائي: حرق الثآليل بالتيار الكهربائي.

العلاج بالليزر: استخدام ضوء مكثف لتدمير الثآليل أو أي خلايا غير طبيعية.

الخزعة المخروطية بالسكين البارد (الاستئصال المخروطي): إزالة قطعة مخروطية الشكل من أنسجة عنق الرحم تحتوي على خلايا غير طبيعية.

كريم بوصفة طبية: وضع كريمًا طبيًا مباشرة على الثآليل لتدميرها قد تشمل هذه الكريمات إيميكيمود وبودوفيلوكس.

حمض التريكلوروسيتيك (TCA): تطبيق علاج كيميائي يحرق الثآليل.

فقط عدد قليل من الأشخاص المصابين بفيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة سوف يصابون بخلايا عنق الرحم غير الطبيعية التي تتطلب العلاج.