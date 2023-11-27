ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 831 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط
واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الجهود بمديرية أمن أسوان عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش–3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين)بحوزة (5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").
وتم ضبط 4 قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش-3 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتنفيذ 831 حكما قضائيا متنوعا.
مديرية أمن دمياط
ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو–13 كيلو جرام لمخدر الهيدرو–600 جرام لمخدر الهيروين-4 فرد محلى-وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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