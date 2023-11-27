الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

سقوط لص مساكن مدينة بدر فى قبضة مباحث القاهرة

سقوط لص مساكن مدينة
سقوط لص مساكن مدينة بدر فى قبضة مباحث القاهرة

 ألقت مباحث القاهرة، القبض على عاطل لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المساكن وإعادة المسروقات بمدينة بدر.
 

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 تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سائق - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مركبة "التوك توك"خاصته من أمام العقار محل سكنه.
 

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

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 وأقر بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقر تصرفه فى المسروقات ببيعها لدى عميله "سئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم)  "تم ضبطه"وبحوزته المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

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أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة مركبة التوك توك

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