الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مركز العدالة للفلسطينيين يكشف أدلة تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أنه جمع أدلة تؤكد ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

أدلة تثبت تورط جيش الاحتلال في ارتكاب جرائم ابادة 

وأكد المركز في بيانه أنه سيقدم أدلة تثبت تورط إسرائيل في استهداف المدنيين الفلسطينيين في منازلهم بدون وجه حق، مضيفا أنه سيقدم إثبات على قيام جيش الاحتلال بقتل أسر بأكملها في غزة.

وبدأت لهجة الدول الداعمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي تتغير بعد الفظائع والجرائم التي ارتكبها الكيان بحق المدنيين والأطفال والنساء في غزة، وتجاوز عدد الشهداء من الأطفال 6200 شهيد.

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وفي هذا السياق قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن إسرائيل تخطت حدود الدفاع عن النفس في الهجوم على غزة، ويجب تمديد الهدنة.

توابع العدوان الإسرائيلي على غزة 

وحذر جوزيب بوريل في حديثه خلال المؤتمر الصحفي اليوم، من تزايد موجات العنف والإرهاب خلال الفترة القادمة في حال استمرار العدوان على غزة.

وطالب المسؤول الأوروبي بضرورة تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك مع اقتراب الهدنة الحالية على الإنتهاء لأنها في يومها الرابع.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن تل ابيب تنتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 أسرى.

تمديد الهدنة الإنسانية في غزة 

وبالأمس الأحد ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي إمكانية تمديد الهدنة من يومين إلى 4 أيام، وقال مصدر إن شروط التمديد تظل دون تغيير عن الاتفاق الأصلي، مما يعني أن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين مقابل كل يوم إضافي من توقف القتال.

و أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس،في بيان صادر عنها، أنها تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، الأحد، أن مصدرا مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة ما بين يومين و4 أيام.

اتفاق تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل 

وفي السياق ذاته كشفت تقارير عبرية الأحد، أن مجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن هناك محاولات كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.

تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة 

ومن جانبها أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها، بأن فرق التفاوض تواصل  إجراء محادثات محمومة خلال وقف إطلاق النار الحالي في غزة .

وبحسب الصحيفة يأمل الوسطاء في ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل بعد يوم الثلاثاء كما هو مخطط له،  مما سيسمح بالإفراج عن ما بين 40 إلى 50 آخرين من النساء والأطفال.

وتأتي هذه الاتصالات على خلفية رغبة المفاوضين في تأمين إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الأسرى قبل استمرار القتال، علاوة على ذلك، حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإفراج في الصفقة الأصلية، وهو ما يقلق البيت الأبيض، الذي يرغب في ضمان إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

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