الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بسبب رهينة ووالدتها، الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بخرق الهدنة

مجموعة من الرهائن
مجموعة من الرهائن بعد إطلاق سراحهم، فيتو

أحداث غزة الآن ، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس انتهكت شروط الهدنة بإطلاق سراح فتاة مراهقة دون والدتها.

وتم إطلاق سراح هيلا روتيم البالغة من العمر 13 عاما بدون والدتها رايا روتيم على الرغم من مطالبات المسؤولين الإسرائيليين بذلك، حسبما ذكرت الـ  CNN

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جونثان كونريكوس: " كان من المفترض ألا يفرقوا العائلات، لكنهم أطلقوا سراح فتاة مراهقة وأبقوا والدتها رايا في الأسر".

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وقال كونريكوس إنه عندما سأل الجيش الإسرائيلي عن والدة هيلا، ادعت حماس أنها لا تعرف مكانها.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لقد قالت لنا الابنة إنها كانت مع أمها قبل يومين فقط من الإفراج عنها"، وأردف قائلا إنه يعتقد أن حماس أبقت الوالدة لديها لاستغلالها في عملية الضغط السياسي.

وتابع كونريكوس: "إنهم يريدون الاستفادة من كل إسرائيلي في أسرهم لممارسة الضغط السياسي".

وقال إن لدى الجيش الإسرائيلي مؤشرات على أن حماس تقوم بنقل الرهائن خلال فترة الهدنة.

وأضاف: "تقوم أجهزتنا الأمنية باستخلاص المعلومات وطرح الأسئلة وتحاول معرفة معلومات قدر الإمكان من هؤلاء النساء والأطفال".

 تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها   أنها تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، أن مصدرا مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة ما بين يومين و4 أيام.

اتفاق تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل

وفي السياق ذاته كشفت تقارير عبرية  أن مجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

وفي وقت سابق من ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن هناك محاولات كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.

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