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خارج الحدود

التلفزيون الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن بمواصلة العدوان على غزة بعد انتهاء الهدنة

نتنياهو وبايدن، فيتو
نتنياهو وبايدن، فيتو

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، "ترحيبه باحتمال إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم إضافي من الهدنة في قطاع غزة".

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأن “نتنياهو قال إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن تل أبيب ستواصل استئناف الحرب في غزة”.

استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

 

بدوره، قال البيت الأبيض، في بيان له، إن "بايدن ونتنياهو اتفقا على مواصلة العمل للإفراج عن جميع الرهائن، مشيرا إلى أنهما "ناقشا وقف القتال وزيادة المساعدات الإنسانية الإضافية إلى غزة".

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كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في منشور له  اليوم الأحد، عن ارتياحه للإفراج عن الأسرى، خاصة بالنسبة للفتاة الأمريكية التي احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها الرابع. 

 

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس،في بيان صادر عنها  اليوم الأحد، أنها تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، أن مصدرا مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة ما بين يومين و4 أيام.

 

اتفاق تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل 



وفي السياق ذاته كشفت تقارير عبرية اليوم الأحد، أن مجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، أن هناك محاولات كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.
 

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