الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

فرانس برس: حماس توافق على تمديد الهدنة بين يومين و4 أيام

حماس، فيتو
حماس، فيتو

الهدنة الإنسانية في غزة، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، أن مصدرا مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة ما بين يومين و4 أيام.

 

اتفاق تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل 

 

وفي السياق ذاته كشفت تقارير عبرية اليوم الأحد، أن مجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، أن هناك محاولات كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.

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تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة 

 

 

ومن جانبها أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها اليوم، بأن فرق التفاوض تواصل  إجراء محادثات محمومة خلال وقف إطلاق النار الحالي في غزة 

 

وبحسب الصحيفة يأمل الوسطاء في ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل بعد يوم الثلاثاء كما هو مخطط له،  مما سيسمح بالإفراج عن ما بين 40 إلى 50 آخرين من النساء والأطفال.

 

وتأتي هذه الاتصالات على خلفية رغبة المفاوضين في تأمين إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الأسرى قبل استمرار القتال، علاوة على ذلك، حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإفراج في الصفقة الأصلية، وهو ما يقلق البيت الأبيض، الذي يرغب في ضمان إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

رجح مصدر إسرائيلي مسؤول، اليوم الأحد، تأخر تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة، في يومها الثالث.

اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مصدر إسرائيلي مسؤول ـ لم تذكر ماهيته ـ أن اليوم الثالث من اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، سيتأخر خلاله تبادل الأسرى والرهائن، بدعوى وجود خلاف دائر بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس".

وأوضح المصدر الإسرائيلي أن ما سيجري اليوم، الأحد، سيشبه ما جرى بالأمس السبت، من تأخير في تسليم وتسلم الأسرى والرهائن بين حركة حماس وإسرائيل، بزعم أن حماس تطلق إدعاءات على حكومة بنيامين نتنياهو، مرحجا تأخير صفقة تبادل الأسرى في يومها الثالث.

الفلسطينيون المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى

وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، شرطة الإحتلال الإسرائيلية إلى منع إقامة احتفالات للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الضفة الغربية والقدس.

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المقاومة الفلسطينية حماس الهدنة بين حماس و إسرائيل إسرائيل فلسطين غزة

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