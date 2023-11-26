خبير استراتيجي: من الوارد تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

الهدنة، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى إن تعطيل تطبيق الهدنة من جانب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل مثل تأخير الإجراءات الخاصة بالإفراج عن بعض الأسماء التي قدمتها حماس للإفراج عنها أمر يمكن السيطرة عليه وحله عن طريق وسطاء الهدنة وهم مصر وقطر.

اسرائيل تريد استرجاع أكبر عدد من الرهائن المدنيي ن

وقال فى تصريح خاص لـ فيتو انه من الوارد تمديد الهدنة خاصة وأن الاحتلال يريد استرجاع اكبر عدد من الأسرى المدنيين لدى حماس والذين يمثلون صداعا فى رأس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بل ان الامر اصبح يشكل تهديدا كبيرا لحكومة نتنياهو المتطرفة التي سقطت معها نظرية الامن الاسرائيلي بعد ان نجحت حماس في نقل المعركة الاراضي الاسرائيلية لاول مرة بالاضافة الى ان حماس تحتاج أيضا للهدنة لاعادة تنظيم صفوفها.

Advertisements

تمديد الهدنة وارد

وتابع: السيناريو المتوقع عقب الهدنة هو معاودة الاحتلال لعدوانه على قطاع غزة بصورة اشد ضراوة لان هدفه الأساسي هو القضاء على المقاومة الفلسطينية.

وسجلت الهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة والتي تم التوصل إليها بوساطة دولية وإقليمية، العديد من الخروقات؛ ما أثار المخاوف من فشل الجهود المتعلقة بتمديدها.

واتهمت حركة المقاومة الفلسطينية حماس الاحتلال الاسرائيلي بالتلاعب بقائمة الأسيرات والأطفال المفرج عنهم في إطار الصفقة، فيما وجهت أطراف إسرائيلية اتهامات لحماس بخرق الهدنة بتأجيل تسليم أسماء الرهائن المفرج عنهم، وتأخير مواعيد تسليمه.

خروقات اسرائيلية

يذكر أن الخروقات التي سُجلت خلال الهدنة الإنسانية بغزة خلقت نوعًا من عدم الثقة بين الجانبين"، مما دفع الجناح المسلح لحماس لتأخير إطلاق سراح المحتجزين الليلة الماضية.

وهذه الخروقات ستدفع حماس وإسرائيل للمطالبة بضمانات أقوى من أجل تمديد الهدنة، والدخول بمرحلة جديدة تتعلق بالمفاوضات على الصفقة الشاملة بما يضمن تنفيذ بنودها".